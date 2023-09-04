盼圓蔡英文3萬夢 勞方籲大幅調高基本工資

基本工資審議委員會將在8日召開，調漲已是勞資共識，只剩下調幅還在拉鋸。勞團們認為，明年基本工資不僅是要漲、而且是要參考17項民生物資CPI來調整得很有感，甚至有人建議應該要像蔡英文總統曾提出的「最低薪資應該要拉高到3萬元」、大漲13.6％。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，今年以來消費者物價指數（CPI）年增率都維持在2％以上，甚至17項民生重要物資CPI調幅更高，在這個基礎下，更加應該反映勞工生活所需，照顧到勞工與其家庭所需水準。他認為，過去沒有依照兩公約精神，或比較熟悉的經濟指標參採模式來調整基本工資漲幅，但還是認為，今年基本工資調整要很有感，也要反應CPI、甚至是17項民生重要物資CPI調幅來調整。

據主計總處8月公布數據，7月CPI為1.88％，雖然是連兩月低於通膨警戒線，但核心CPI年增2.73％、17項重要民生物資CPI年增率更是4.66％，顯示通膨壓力仍在。

除了按照過往基本工資審議委員會所參採的CPI與經濟成長率（GDP）兩指標的默契，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，也希望可以比照公務人員今年調薪4％幅度，以避免有相對剝奪感，甚至可以參考OECD標準，以薪資中位數的三分之二作為基準，也就是基本工資最少應調至2萬7,600元、調幅約4.5％。

雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤也呼籲，由於基本工資過去曾凍漲數年，「基本工資沒有依照經濟成長、物價成長反應」，建議蔡英文總統應兌現政見承諾，讓基本工資要調整至3萬，以現在2萬6,400元的標準來算，調幅約13.6％。