獨》聚焦基本工資共識 資方今晚會前會

勞動部預計在8日召開基本工資審議委員會，討論明年的基本工資。依照往例，勞動部都會在正式審議會前與勞方與資方代表餐敘、聚焦委員們對基本工資的共識，據了解，資方的會前會將在今（4）日晚上召開，勞方則是安排在周三（6日）晚間舉行，屆時對於基本工資的調幅將會更加明朗。

現行的基本工資為月薪2萬6,400元、時薪176元。自蔡英文總統上任以來，已連續七年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至2萬6,400元，總調幅約32％；時薪由120元調升到至176元，總調幅約47％。今年對於基本工資審議調升方向很快就拍定，行政院在6月拍板調漲軍公教薪資後，行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫、勞動部長許銘春皆表態支持調漲，但考量到景氣外冷、內熱，基本工資調幅都還沒取得一致共識。

工總、工商協進會等負責人都強調，不反對適度的調整，但以目前國內外經濟情勢，調漲基本工資必須兼顧經濟現況，調幅不應超過經濟成長率（GDP），也就是不要高於2％，商總則是可以接受3％以內的調幅，且時薪可以多調一點。

在勞方部分，台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，今年基本工資最好依17項民生重要物資CPI調幅來調整。若以新數據來看，將來到4％以上的水準。全國產業總工會秘書長戴國榮認為，應比照公務人員調薪4％幅度，避免有相對剝奪感，基本工資最少應調至2萬7,600元、調幅約4.5％。雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤更認為，應兌現蔡英文總統政見，調整至3萬元，調幅達13.6％。

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