8日拍板 明年基本工資估漲3%

勞動部8日上午將召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資調幅，預估可望調升約3％，月薪達2萬7,192元、日薪182元。另外，勞資雙方的勞健保負擔也將同步跟著增加。據悉，勞動部將先召開會前會，今（4）日晚上更會先跟資方餐敘，正式為勞資攻防拉開序幕。

在軍公教薪資宣布調升4％後，基本工資調漲幾乎勢在必行。依行政院主計總處上月公布最新經濟展望，全年GDP下修至1.61％，創八年新低，但通膨壓力仍在，今年消費者物價上漲率（CPI）為2.14％，以此估算，基本工資調升約3％最有可能，預計月薪將衝破2萬7千元關卡，來到2萬7,192元、日薪182元。

現行的基本工資為月薪2萬6,400元、時薪176元。自蔡英文總統上任以來，已連續七年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至2萬6,400元，總調幅約32％；時薪由120元調升到至176元，總調幅約47％。

儘管勞資雙方對於調升3％各有不同看法，但扣除2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84％，明年若真的調升3％，也是蔡總統任內調幅最少的一次。勞動部強調，基本工資調整，依法將透過勞、資、學、政四方委員代表共同討論，參酌CPI與GDP等經濟數據，與整體社會經濟情勢，共同努力朝合宜調升方向邁進。

事實上，今年基本工資調升方向很快就拍定，行政院在6月拍板調漲軍公教薪資後，行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫、勞動部長許銘春皆表態支持調漲，但考量到景氣外冷、內熱，基本工資調幅都還沒取得一致共識。

有學者委員表示，基本工資的訂定應考量不同層面，若企業招募人力時，未考慮辛勞、知識技術程度，僅以基本工資起薪，長期恐有負面影響，再加上年輕族群在面臨起薪偏低時，多會選擇外送員等更為彈性的新興產業，恐造成產業缺工的惡性循環。

另有學者委員認為，基本工資調整後，將一體適用於不同產業，但製造業與服務業的差距大、物價也可能受氣候環境（例如颱風）等因素波動，即便今年景氣預測下修，但制定基本工資目的包含保障勞工基本生活、平衡勞資雙方議價能力，雖然資方委員今年多不反對調漲，但須在考量企業承受能力下討論。

另外，由於基本工資調漲後，包括勞保投保薪資級距、勞退金月提繳級距、健保投保薪資級距等攸關資方及勞工荷包的勞健保費支出，都會跟著調漲，因此，不管能否直接受惠基本工資調漲，明年開始勞資雙方的勞健保負擔成本，肯定又要增加了。