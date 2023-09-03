明年滿64歲才能領年金 專家揭最划算解方

依現行規定，勞保老年年金給付必須滿63歲才能領，法定請領年年齡自明（2024）年起，再調升1歲，也就是須滿64歲才能領。

勞保年金制度2009年1月1日施行日開始，第10年提高1歲，也就是自2018年開始提高為61歲，其後每2年提高1歲，提高到65歲為上限。

▲1960年（民國49年）出生的人，年滿63歲可請領，49+63即2023年（民國112年）。

▲1961年（民國50年）出生的人，年滿64歲可請領，50+64即2025年（民國114年）。

▲1962年（民國51年）出生的人，年滿65歲可請領，51+65即2027年（民國116年）；1962年（含）之後，法定請領年齡都是65歲，不再逐年變動。

退休族如果符合法定請領年齡但先不領，每延後1年，依計算出的給付金額將多給4％，最多延後5年（多20％），能領到年金的120％，反之，每提早1年少4％，最多可提前5年請領，也就是會被扣減20％。

延後領多20％比較划算？財經專家表示，關鍵在於「活多久」，想想若70歲才領，你覺得還可以領多久呢？舉例來說，換句話說，陳先生提早5年、60歲時請領年金，可月領2萬元；而吳先生則在法定年齡65歲請領，每月能領月領2.5萬元。

陳先生提前5年等於60個月，先領了60×2=120萬元，吳先生此時才開始領年金，他每個月比陳先生多領5,000元，用120萬除以5,000等於240個月，也相當於20年時間，也就是吳先生要領20年，才會超越陳先生所領金額，屆時吳先生已經85歲了，此案例來說，提早領比較划算。

（旺得富理財網 黃順德）

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