少則3千多至5百萬 9月9大補貼一次看

9月領到手軟「一次網羅9大補貼」最少也有3千 最多上看500萬

9月補助方案來了！除了房貸補貼、青安貸款、免費心理諮商等仍持續推動，政府各部會及金融業者及其他民間組織等也提供各項活動，一次了解9月哪些補貼可以領取，以及哪些權益不要忘記。

中產以下自用住宅貸款戶支持專案（房貸補貼）

內政部規劃房貸補貼首波已有25萬戶受惠，第2批合格戶約10萬戶，3萬元定額金也在上（8）月10日入帳，期限至今年12月底，受理期間長達7個月，資格基準日是今年2月28日，該日以前買房的人皆可適用。

營建署表示，如果申請人填寫資料正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金，也提醒三件常見錯誤，一是提出申請者並非借款人；二是貸款金融機構填錯；三是申請的補助並非拿來房貸使用。

新版青年安心成家貸款

新版青年安心成家房貸優惠措施拍板8月上路，創下史上前3年利率最低的房貸專案，除了貸款年限也從30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，貸款額度上限則800萬元提高到1,000萬元，利率更下殺到市場最低價1.775％，比起目前地板價2.078％還低，貸款1,000萬元，3年現省利息11萬元。

新青安房貸專案申申請人18歲以上，年齡沒有上限，借款人本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅，也就是必須是「首購」為條件，至於轉貸戶、青安房貸舊貸戶不適用。

年輕族群心理健康支持方案2.0

衛福部心理健康司推出惠民措施，包括免費心理諮商等，針對15～30歲年輕族群提供3次免費心理諮商服務，推估將有1.8萬人次受惠，全台22縣市將有逾300家的配合機構，暫定試辦1年；產後憂鬱症相關諮商計畫正在研議中，不排除納入下波補助對象。

台北市、台中市、宜蘭縣等縣市名額首波已陸續額滿，新方案目前已在簽辦，具體方案內容應該可以在9月中旬公布。

住宅家電汰舊換新節能補助

於今（112）年元旦起至12月31日購買一級能效的新冷氣、新電冰箱，以舊機換新機的消費者（安裝於非營業用之住宅）都能申請，於112年2月1日至113年1月15日期間申請，每台可補助3,000元，分離式冷氣機的補助數量按「室外機台數」計算。

特別注意的是，除濕機雖不在「節能補助」的範圍之內，但在114年6月14日前購買符合規定的除濕機，仍可以申請2,000元的「退稅補助」；申請補助「住宅家電汰舊換新節能補助」時，應先備齊身分證件、存摺、電費單、發票、產品保證書或保固卡、廢四機回收聯單第三聯等佐證文件。此外，如該補助方案經費用罄，將提前結束，且若申請該補助後，不得申請其他機關補助。

商業服務業節能設備補助

經濟部於112年推出商業服務業節能設備補助方案，符合申請資格之企業，可就「設備淘汰補助」及「系統節能專案」兩種方案擇一申請，受理期間為112年3月1日起至112年12月31日截止。

「商業服務業節能設備補助」分為「設備改善」和「系統節能專案」兩大方案，補助購置期間預計自112年3月1日起。業者將空調設備汰換為能效1級產品，每冷房能力（kW）補助2,500元，每台補助上限3.5萬元，每家最高補助20萬元；或將燈具汰換為節能標章LED產品，每盞補助售價50％，並以500元為上限，每家至多補助5萬元。

另有系統節能專案補助，業者整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，補助專案金額三分之一，每案補助上限500萬元。

智慧減碳補助計畫

因應淨零減碳趨勢，經濟部商業司推出「經濟部商業服務業智慧減碳補助」。受理期間自即日起至112年11月30日或經費用罄之日止，中小型商業服務業可至商業服務業智慧減碳補助計畫申辦平台（https://www.gogreen.org.tw）申請，現已有超過300家業者於線上申辦平台完成登錄。

該項補助分成「單一」及「整合」服務應用二類，「單一服務應用類」補助上限為30萬元，整合服務應用類補助上限為150萬元。

癌友家庭照顧人力支持補助

癌症希望基金會推出「有夠力—癌友家庭照顧人力支持補助」方案，提供補充癌友及家庭在照顧上的人力資源，透過短期、適時適當及實際的支援協助，協助癌症病友及家屬皆能都有充分休息，並與專業機構合作，透過專業訓練的居家照顧服務員、居家護理師，以及居家清潔人員，確保癌友及家屬在專案補助期間能得到完善的照護、陪伴與喘息，以順利完成治療程及維持家庭生活品質。

補助內容包括居家照顧、居家護理，每個家庭使用金額上限2萬元，由基金會人員與案家確定需求，基金會評估核定補助項目與金額；核定完成後，由基金會人員聯繫服務單位進駐案家提供服務，案家需簽訂「病友契約書」。

國泰卓越獎助計畫

國泰慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會共同響應舉辦的「2023年國泰卓越獎助計畫」，即起開放徵件，徵件日期至10月6日截止。

為召集熱血青年，「國泰卓越獎助計劃」至今邁入第43年，其中「卓越學子類」凡家境清寒之高中職學生、成績達80分以上，即可申請6萬元獎助金，徵件日期截至今年10月6日。

「特色獎助類」則是針對具創造力及前瞻性的優秀學子，包括高中、職、大專院校（含碩士）學生，鼓勵發想實踐創新公益專案，協助解決社會問題，如教育、偏鄉及原住民關懷、社區發展、銀髮照護、守護環境等多元領域，並從中遴選出20組優秀專案，提供每組6至20萬元獎助圓夢金。過去42年來國泰已幫助超過18,000組學生，累積提供2億元獎助金。

台銀經濟金融論文獎

台銀為發掘與激盪臺灣豐沛的經濟金融研究能量，舉辦「2023臺灣銀行經濟金融論文獎」活動，期透過優質研究論文見證臺灣財經知識力，並營造有利於經濟金融研究環境。

凡具有中華民國國籍，且為國內公立大學或教育部立案之私立大學或獨立學院111學年度畢業之博、碩士，皆能以經濟金融為主題之學位論文報名參賽，博士組金獎（第一名）最高獎金為15萬元，碩士組金獎則為10萬元。

（ 旺得富理財網 黃順德）