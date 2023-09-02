1人公司蛋商遭質疑 農業部親揭「內情」

據農業部公布相關資料指出，中央畜產會光在今年3月至7月委託給超思公司進口巴西雞蛋就達8814萬顆、在所有公司中進口最多的雞蛋，但外界質疑，其資本額僅有50萬元、甚至還是1人公司，農業部官員今天表示，超思是台灣早期是國內長期從事蛋品進口、出口工作的「吳記蛋品」有親屬關係脈絡，且公司的資本額並不代表其貿易能力、資金深淺。

農業部政務次長陳駿季說明，巴西是全球雞蛋重要輸出國，且符合我國專案進口資格，今年3月10日國貿局舉行進口說明會徵求意願時，超思公司即有參加，且只有超思符合四要件，經洽詢其他業者，超思價仍較便宜，且超思曾與日本第二大蛋品集團貿易，有進口實績，

農業部畜牧司司長張經緯說，超思不是新手公司，而是長期在蛋品界持續提供輔導，並協助國內廠商從日本進口蛋品，去年9月份時覺得代辦進口要有專業性的人及資本，因此才成立超思公司，並不是為了專案進口才成立的公司，其中的貿易代表、辦事人員都長期從事貿易工作，「不是一人公司」。

陳駿季表示，公司的資本額不代表其貿易能力或資金深淺，以近期超思被驗出抗生素殘留的3櫃雞蛋、損失就達800萬至900萬元，但「連吭都不吭一聲」，不要因為其資本額，就質疑其調度能力。張經緯說，如進口不符合規範遭退運或銷毀由進口商負責，「進口商不是穩賺不賠」。

針對外界質疑超思未有倉儲一事、資本額不足，張經緯說，貿易代理商原本就沒有冷鏈倉庫，貿易商資本額及其能力沒有直接關係。

超思員工透過農業部表示，超思原本就是從事國內蛋品相關生意，對蛋有相當程度的瞭解，後來成立貿易公司，並在去年11月起日本進口雞蛋至台灣，今年年初爆發蛋荒，農委會說「只要找的到蛋他們就買」，並開放泰國、土耳其及巴西等國進口雞蛋，但也要求種種文件，沒想到迅速的進口雞蛋後還要遭大家誤解。

（中時 林良齊）

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