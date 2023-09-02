電價凍漲？工作小組會議將檢視台電財務

電價費率審議會9月將登場，工作小組會議預計4日起一連共4場，檢視燃料價格趨勢、台電財務狀況，並斟酌物價影響；由於7月行政院長陳建仁已表態電價「估計不會再調」，外界預期10月起電價將凍漲。

台電最新財報揭露，今年前7月和去年同期相比，在漲電價挹注下，電費收入略增至新台幣3801億元，加上獲得疫後特別條例500億元電費補貼，整體收入增加900多億元。

不過國際燃料價格續居高檔，除了燃料支出增加逾300億元，購電支出也增加600多億元至1723億元，收入與支出抵銷之下，前7月稅前虧損仍高達1383億元。

台電解釋，購電支出增加，是因今年上半年IPP機組燃料成本較去年同期高，另隨著購電結構改變，再生能源購電量增加所致。

台電上半年每月虧損約200多億元，台電預期，隨著購煤氣價格逐步緩降、夏月電價挹注，下半年單月虧損有望收斂至150億元到200億元。

根據台電電價成本資訊，目前每度電售電成本約4.03元，而現在每度平均電價為2.93元，換言之，每賣一度電仍虧1.1元。據透露，台電內部考量未來燃料略降，要漲到不虧損並加計電業合理利潤，建議電價調幅逾2成，每度電價約4元。

有「會前會」功能的工作小組會議4日舉行，知情官員表示，會中將檢視燃料價格趨勢，目前看來煤氣價格均有回落，如天然氣現貨價格稍降，連動中油電業天然氣定價；台電購煤策略上，也會靈活調配長約採購比例，以控制燃料支出。

官員指出，台電將重新估算全年預估虧損數，一方面是今年總用電需求可能減少，連帶讓成本壓力降低；二方面是上半年水情吃緊，水力機組調度較少，間接推升燃料支出，但下半年「水可以用比較多」，台電也會調整調度模式，將全年虧損控制在2000億元內。（編輯：潘羿菁）1120902

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