漲定了！ 基本工資8日決定調幅

勞動部8日上午將召開基本工資審議委員會，討論明年的基本工資。由於國內通膨壓力仍大，包括行政院長陳建仁、勞動部長許銘春、國發會主委龔明鑫等官員都強調「基本工資一定調漲」，但受到景氣外冷內熱影響，調漲幅度預估將在3％左右，將不如前2年的調幅。

現行的基本工資為月薪2萬6,400元、時薪176元。自蔡英文總統上任以來，已連續7年調漲基本工資，月薪由上任前的 2萬8元，調升至 2萬6,400元，總調幅近 32％；時薪由120元調升到至176元，總調幅近47％。勞動部表示，今年也將依法召開「基本工資審議委員會議」，檢討基本工資，希望可以透過勞、資、學、政四方委員代表的共同討論，參酌CPI與GDP等數據，以及整體社會經濟情勢，共同朝合宜調升的方向來努力。

其實早在年初，國發會主委龔明鑫、勞動部長許銘春、甚至行政院長陳建仁都表態支持基本工資調漲。陳建仁今年6月時拍板調漲軍公教薪資時表示，今年台灣經濟成長率相對穩健、且消費者物價指數成長幅度將達5％以上，因此核定2024年度軍公教調薪4%，希望藉由這次軍公教加薪，帶動民間企業跟進，促使更多民眾受惠，共享經濟成長果實；另為強化延攬、留任教研人員，研究加給將調整15％，響起調漲基本工資的前奏。

據行政院主計總處上月公布最新經濟展望，全年GDP下修至1.61%，創8年新低，但通膨壓力仍在，今年消費者物價上漲率（CPI）為2.14%，也因此推估今年基本工資在完全反應通膨、經濟成果勞資共享的情況下，基本工資將調整3％，也就是月薪為2萬7,192元、日薪為182元。