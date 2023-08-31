陳揆宣布 放寬家庭看護移工申請

國民黨總統參選人侯友宜日前提出「廢除80歲以上巴氏量表，長者可直接申請看護移工」等政見。行政院長陳建仁31日宣布，將放寬家庭看護移工申請，除了巴氏量表外，將研議符合照顧事實，簡政便民的多元認定方式。至於上路時間，衛福部強調能快就不要慢。勞動部也說，這屬於行政命令不用修法。

行政院發言人林子倫在31日行政院會後記者會轉述陳揆裁示指出，為了協助失能者照顧需求，減輕家庭照顧負擔，政府已經實施長照2.0，進行社區長照跟住宿型長照，但還是有些家庭需要家庭看護移工，政府會秉持簡政便民、擴大照護原則，放寬看護移工申請門檻，並做好社會溝通。

陳揆請勞動部、衛福部盡速檢討現行申請資格跟程序，除了巴氏量表外，還要研議符合照顧事實，簡政便民的多元認定方式，不分疾病型態、經濟能力，讓有需要民眾找到家庭看護移工幫忙，會在找相關團體獲得共識後加速推動。

衛福部次長周志浩補充，將會邀集相關需要被照顧團體，及其家人，還有醫療機構和專家，去檢視目前所用的巴氏量表是否合適，也會針對目前看起來不是太合理的個案，當作例子，做裡面標準調整。原則是逐漸讓民眾獲得真正所需要照顧，是往放寬方向走。

周志浩也強調，未來標準不排除把幾種可能指標結合，經過討論後如果有更好標準或是組合，會往這方面來走，如果巴氏量表不夠好就加入或是淘汰部分指標，讓它更好。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，對於看護移工政策，採照顧平權、平等對待，而外界對巴氏量表申請資格、對象都有相關意見，將朝三大面向，第一擴大照顧，把需要照顧對象納入；二是簡政便民，相關申請流程跟評估方式，未來不會只限定巴氏量表，只要有照顧需求都納入評估工具；最後是充份跟社會溝通。最近會跟衛福部跨部會協議，提出全面、具有包容性且有效解決方案。

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