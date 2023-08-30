健保署 將籌設百億新藥基金

健保署長石崇良30日表示，明年1月將成立「醫療科技評估」專責單位，並籌設新台幣100億元的新藥基金，該基金獨立於健保總額之外，可大幅縮短新藥納入健保給付的時程。

癌症新藥納入健保時程緩慢，平均需要787天的等待期。石崇良對此表示，明年元旦會先成立專責辦公室，初期該辦公室將從健保署公務預算先編列1億元運作，目前規劃有四大任務，包括「專責執行醫療科技評估（HTA）」、「暫時性支付藥物臨床搜集與後續評估」、「管理藥品資料庫」、「人才培育及協助業者提交藥物經濟評估報告」等，預計可加快新藥、癌藥審查速度。

另外，健保署也將比照英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）的癌藥基金模式，籌設規模達100億至120億元的「新藥基金」，針對新藥及癌藥未完成三期臨床試驗的藥品，比照健保給付方式，做為暫時性支付，2年後再評估是否納入健保或投入市場。

新藥基金是獨立於健保總額之外的經費，來源為公務預算與藥廠投入，廠商可自行決定是否加入。石崇良舉例，可能有些藥物只做了二期臨床試驗，療效尚不確定，就可以先加入這個基金。

其中，公務預算每年固定編列經費撥入新藥基金，沒用完的錢就留在基金中；反之，如果出現財務缺口，廠商就要依照各自占比分攤，也就是要承擔分攤超支金額的風險。

由於新藥多在臨床試驗階段，費用也都相當昂貴，若能納入基金運作，將可提前透過基金支付，降低病人的醫療成本並提早使用，一旦效果良好，也可提早導入健保給付用藥。

至於哪些藥物「值得」納入新藥基金，石崇良以日前首件納入健保給付的罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物為例。該藥為4,900萬注射一次、終身不發病，如孩子2歲發病、活到64歲，平均每人每年藥費80萬元，就值得納入。

對於衛福部將推百億新藥基金，新藥業者表示，立意甚佳，樂觀看待，但具體作法還不明確，藥價如何計算？新藥公司要做到那個階段才可加入？可能還要再觀察，不過只要政府有看到產業的辛苦，願意祭出新政解決都是好事。另外，業者也呼籲，希望此基金補助能擴及已取得藥證的新藥公司。

另外，健保署也將與食藥署合作，推出平行送審制度，也就是改掉現行食藥署審查、取得藥證後，再由健保署進行審查，未來廠商向食藥署申請藥證的同時，也向健保申請給付，可將新藥審查的時間，由現在的2年縮短到1年。

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