用地板價領到天花板 用這招多領退休金

為化解勞保破產危機，政府未來勢必提出改革方案，年改方向不外乎「多繳、少領、晚退」，包括投保薪資計算期間拉長、合併勞退等，無論結果如何，基於社會趨勢、政治考量等，政府應不至於讓勞工一毛都拿不到，不過退休族到手的年金縮水恐怕在所難免。

現在就想少繳保費，很多人會選擇在職業工會投保，據勞保局統計，職業工會投保人數約占勞保總投保人數五分之一，領取勞保年金總金額卻超越一般受僱勞工，也就是說占五分之一的投保人數，領取年金總額竟然比占五分之四的一般受僱勞工還多。

職業工會不少人長期低報投保薪資，等最後幾年才拉高投保薪資，就可用最高標準領取年金，此舉嚴重衝擊勞保財務，卻是很多人省錢的巧門。

職業工會的投保資格必須是「無一定雇主」或「自營作業者」的身分，才可以向職業工會申請投保。 無一定雇主：在3個月內受雇於2個以上雇主、受雇單位非勞保強制納保對象，且工作機會、工作時間、工作量、工作場所和工作報酬都不固定的勞工。

在職業工會加保的勞工，包括小吃店、咖啡店、手搖茶、市場、夜市、攤販、網購業者、在家工作、兼職、臨時工等從業人員，這些工作性質都不是固定固主所聘雇的勞工，就必須在職業工會投保勞健保。

關鍵就在這裡，無固定雇主的勞工，薪資無法核實，主管機關也無從查核， 讓某部分的人長期以「基本工資」投保，等到要退休前五年，再逐年調高投保薪資級距。

勞工未來申領老年年金受到兩個變數影響，平均月投保薪資、保險年資，其中月投保薪資以退休前五年投保薪資計算，因此，只要在退休前五年提高投保額，就可以達到「繳得少、領得多」目的。

（旺得富理財網 黃順德）

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