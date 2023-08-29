1人公司獲雞蛋進口上億補助？鄭文燦回應

資本額50萬1人公司獲雞蛋進口上億補助？鄭文燦回應了

政府專案補貼雞蛋進口，卻有媒體報導指出，一家資本額僅50萬一人公司「超思」竟獲得農業部上億補助款，且進口數量還是「廠商申請不公開」，引發爭議。對此，行政院副院長鄭文燦29日表示，任何雞蛋進口，都必須要符合規定，如果有任何指控的話可以提出證據。

鄭文燦29日出席112年全國孝行獎表揚典禮，做出上述表示。

另針對im.B詐騙案，北檢將他列為他自案的瀆職罪被告偵辦，鄭文燦說，按照規定有指控就會做調查，像議員林金結為了選舉提出指控，但是沒有證據，自己不認識主嫌曾國緯，也沒有往來，更沒有人事請託，這些都沒有證據竟然可以任意指控，自己因此提出告訴。

鄭文燦說，希望民主政治大家互相尊重，如果有證據提出來，如果沒有證據為了選舉，任意指控是不對的，也不是有指控、有偵字調查就代表贏了，這是非常不好的示範。

（工商時報 曹悅華）

資本額50萬1人公司獲進口蛋補貼 專家：週轉金起碼7千萬太不尋常

農委會(現農業部)於今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，而中央截至今年7月底已吸收進口蛋價差約5.7億，然而進口廠商卻包括去年剛成立，且資本額僅50萬的1人公司「超思」。專家表示，台灣過去從未進口巴西雞蛋，以巴西雞蛋運來台灣的時間跟量，超思至少要7000萬以上的週轉金，以一個資本額50萬且成立約半年的公司，真的太不尋常。

根據在野黨團日前公開的資料指出，今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬；國內進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等。

若細看進口廠商，除了中央畜產會、台農發、羽禾外，超思公司去年9月5日才核准設立，資本額為50萬，但這次光在進口巴西液蛋就獲得320萬元的價差補貼，據公司資訊指出，董監事為秦語喬1人。

超思雖然資本額僅50萬，但該公司營業項目包含國際貿易、農漁產品批發、菸酒批發業、食品批發、服飾業批發、農藥批發、肥料批發業、文教育樂用品批發、汽機車批發、資訊軟體批發、電子材料批發、農漁畜產品零售、投資顧問、產品設計等近50項，可謂玲琅滿目。

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘表示，台灣以前從來沒有進口過巴西的雞蛋，突然要買這些大量的雞蛋，至少要支付出貨前50％的訂金，以巴西雞蛋運來台灣的時間跟量，再加上公部門付款的速度，超思至少要7000-8000萬以上的週轉金，一個資本額50萬，成立約半年的公司有這種大筆的週轉金去交易，真的太不尋常。

林裕紘指出，雞蛋進口專案是由中央畜產會執行，也就是中央畜產會能決定這個廠商能不能交進專案雞蛋，國內很多蛋商要申請都被畜產會以配額已滿拒絕，但為何中央畜產會能接受一個成立不到半年的公司，資本額又小的情況下有辦法履約進口這麼多巴西雞蛋進來？

林裕紘說，農業部的畜產會要用一顆多少錢的價格來收購這些進口雞蛋、進口雞蛋一顆多少錢的價格來賣給蛋商、打算要專案進口多少進口雞蛋，以及要在進口雞蛋上花多少費用都沒有公布，然後一直說自己公開公正、效益大於成本，真的是雞蛋的多元宇宙。

農業部今日急澄清，專案雞蛋由中央畜產會或委託合法貿易商進口，再由中央畜產會負責國內調度，以產地價銷售給加工業者並以平價銷售給民眾，國內價差由政府吸收，並非補助特定進口商超思公司。

（中時 李柏澔）