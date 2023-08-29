包生又包養 中古車定型化契約修正引反彈

中古車交易將有重大變革。經濟部預告修正中古汽車買賣定型化契約，內容增訂「不得記載排除或限制於交車時未能發現之瑕疵擔保責任」，代表中古車商在交車後，仍需為可能潛在車況瑕疵負責，等同「不只包生，還要包養一輩子」，引發中古車界強烈反彈，認為實務上窒礙難行，應有調整空間。

經濟部表示，2011年8月18日公告中古汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項，實施迄今已多年，基於電動汽車之發展，及汽車里程數、價金給付、瑕疵擔保及保固責任、個人資料保護等議題，相關規定須與時俱進，因此依據《消保法》規定，修正定型化契約內容。

此次修正草案中，為配合電動汽車發展，增修說明事項、增訂價金及交付方式等，未來一次付清或分期付款之交易模式，均應於契約載明價金總額，不得片面調整價金，也明訂影響車況的重大事項，包含泡水事故的泡水程度分級，以及瑕疵擔保與保固責任。

然修正條文也爆發爭議，增訂不得記載排除或限制於交車時未能發現的瑕疵擔保責任。中古車商直言，客戶交車後的車輛缺失，難以認定是客戶行駛造成，或交車前既存缺失，此規定上路勢必造成更多買賣糾紛。

中古車商解釋，二手車「一車一況」，幾乎都約定「現況交車」，現行各大中古車業者在車輛售出後多有提供保證或保固服務，但畢竟保證項目與範圍有限，且交車後再以車況有瑕疵，要求中古車商負擔保責任，除責任鑒定難以釐清，車價也恐因轉嫁風險而提高。

電動車方面，車廠大多保固電池8年，但台灣車主平均用車周期為10年，超出保固期限的電池有無機會透過政府公正單位檢驗，作為二手交易依據，目前僅規範載明事項，尚無法解決電動車電池逾保固期後的市場問題。

格上中古車業務副總經理高秀枝表示，對於相關修法樂見其成，對消費者及正派經營的業者更有保障，尤其納入電動車規範，對未來廣大的電動車中古市場，更有依循準則。

（中國時報 黃琮淵）