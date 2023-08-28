全台買賣移轉棟數 7月年增率轉正

內政部公布7月全台買賣移轉棟2.56萬棟，月減2.7％、年增5.6％，是今年以來除2月以外，首度單月年增率為正；由於去年交易量「開高走低」，今年各月相對平穩，單月年減幅逐步收歛下，若買賣雙方價格認知差距能夠拉近，全年全台交易量有機會挑戰29萬棟大關。

去年中是房市交易量的轉折點，去年上半年全台買賣移轉棟數平均每月2.8萬棟，下半年則急縮至2.4萬棟，今年上半年更降至2.3萬棟，不過近三個月交易則有緩步回升，自5月起已是連續三個月超過2.5萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7月建物買賣移轉棟數反映6月至7月初的市況，民眾對於通膨常態化的預期，購屋意願仍高，期待價格有修正空間，但屋主讓價意願低，買賣雙方價格認知仍有部分落差，使得交易量較6月略減2.7％。

由於去年交易量「開高走低」，今年與去年同比衰退情形呈現逐步收歛，第一季較去年同期衰退24％、第二季年減幅收歛至13％，7月則出現5.6％的正成長。

內政部統計顯示，今年前七月全台買賣移轉棟數為16.45萬棟、年減15.6％，創五年同期來新低，就各縣市來看，僅有交易規模較小的嘉義縣、金門、澎湖較去年同期增加，六都直轄市衰退幅度在12.7％～18.6％間，新竹縣年減31.3％，量縮幅度全台最大，宜蘭及彰化衰退幅度亦在2成以上。

陳金萍表示，今年經濟成長下修，房市全年交易量縮態勢已經確立，不過近年推案量大，2019～2022年住宅建照核發量持續創高，2022年更高達18.1萬戶，住宅新增供給逐步進入完工交屋的高峰期，挹注移轉量能；而政策變數已大致底定自住、長期置產需求穩定，價格還是成交關鍵，若能拉近買賣雙方價格認知差距，後續房市仍可期待，全年交易量仍有機會挑戰29萬棟。

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