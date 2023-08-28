春燕要來了！國發會28日公布最新景氣報告指出，7月景氣續亮低迷的藍燈，已連九個月呈現藍燈，惟景氣綜合判斷分數上升2分，生產面、貿易面跌幅縮小，金融面已見回升，顯示景氣落底的訊號更為明顯，研判第四季脫離藍燈的機率很高。

國發會綜合海關出口、股價指數、非農就業等9項指標而成的景氣綜合判斷分數於7月升至15分，所對映的仍是藍燈，但這已是最近九個月最高分，至於要脫離藍燈，分數需達17分。

經濟發展處副處長邱秋瑩表示，7月綜合判斷分數比前一個月增2分，主要原因是股價指數、貨幣供給M1B年增率明顯回升。至於生產面、貿易面的指標雖然仍舊下跌，但跌幅也逐漸縮小，國內景氣已出現落底跡象。

另外，國發會也公布了景氣領先、同時指標。在領先指標方面，雖連續四個月下跌，但跌幅收歛，7月跌0.27％，是近三個月最低；至於同時指標則呈現連續第四個月上升，7月升幅1.00％，升幅逐漸擴大。邱秋瑩表示，從綜合判斷分數回升，領先指標跌幅縮小，同時指標持續回升看來，目前國內景氣雖仍處於低緩狀態，但落底訊號比上個月更加明顯。至於何時可以脫離藍燈？她說：「第四季脫離藍燈的機率很高。」

國發會指出，近月美、中、日、歐的製造業採購經理人指數（PMI）皆呈緊縮，景氣領先指標除了中國大陸續呈上升，美、歐、日依舊下滑，全球景氣仍然低迷；不過，國發會官員表示，目前的情況比先前預期來得好，也因此預測機構S&P Global將今年全球經濟成長率由2.4％調升至2.5％，反映全球經濟雖仍低緩，但較預期為佳。

展望下半年，國發會認為，隨著AI等新興應用推展、消費性電子新品備貨旺季來臨，出口動能可望進一步改善。內需方面，台商回台與綠能投資持續進行，加上淨零與數位轉型趨勢可望吸引企業相關投資，另政府加速公共建設計畫進度，也有助支撐投資。

消費方面，隨著疫後國人消費及旅遊需求提升、政府鼓勵節能消費與通勤月票上路、以及擴大住宅租金與房貸利息補貼等減輕負擔措施，皆有助於激勵消費。

不過，國發會強調，雖然國內景氣已出現落底訊號，但下半年全球仍有許多不確定因素，包括大陸經濟的下行風險。官員表示，大陸經濟下行風險除了美中貿易戰以外，青年失業、房地產問題及地方債務也正在發酵，這將影響下半年的全球經濟，必須密切留意。

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