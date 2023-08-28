程家平出任首位氣象署長 楊正君掌鐵道局

交通部近期有數件人事案，交通部長王國材今（28）日晚間證實，行政院派令已下，9月15起由現任氣象局代理局長程家平接任氣象署長、鐵道局副局長楊正君執掌鐵道局。

交通部氣象局將於9月15日起升格為交通部氣象署，王國材晚間證實，程家平將會出任首位署長。程家平日前在「第四屆台灣氣象產業論壇」提到，氣象數除原有業務外，也將兼具「政策規劃」的權責。

程家平指出，氣象署將以「運用前瞻科技，提供人民有感、社會有用、國家有益的氣象服務，共創韌性永續的生活」為使命，並以「滿足民眾對更精細準確的氣象資訊需求」、「普及決策支援服務以守護生命財產安全」、「公私協力擴大氣象產業的社會經濟效益」及「提升組織在國家經濟發展的價值與貢獻」為4大政策目標。

另外，王國材也說，交通部鐵道局長伍勝園退休，將由現任副局長楊正君接任局長。

值得關注的是，王國材今天上午也間接證實，9月15掛牌的交通部觀光署，將由曾擔任交通部觀光局長的周永暉擔任，周現為中華顧問工程公司董事長，擔任觀光局長任內曾締造觀光客來台1000萬的紀錄。

王國材表示，期待觀光署成立後，達到觀光客人數600萬的短期目標、明年則達到1,200萬，賦予新署長的任務，就是要讓觀光人數持續往上。

署長人選經過非常長時間討論，加上觀光數掛牌後就要到立法院備詢，希望是對觀光局或未來觀光署業務很了解的人，而明年要掛牌的台鐵公司也是。

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