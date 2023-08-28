財部點火長照投資 即起納促參重大公建

鼓勵民間積極參與興辦長照機構，財政部28日公告，長照機構即起納入促參法重大公共建設範圍，符合投資總額（不含土地）3.5億元以上等四大條件，可享營所稅五年免稅等優惠。



財政部統計，目前長照促參案約有19件，其中四件完成簽約，包含新北市、台中市、台南市、屏東縣各一案，民間投資金額共約170億元，其他案件也陸續規劃辦理中。



財政部說明，配合衛福部政策檢討修正，鼓勵民間參與興辦長照服務機構，因此增訂設有機構住宿式服務的長照機構可適用多項租稅優惠，包括免徵營所稅最長五年、投資抵減、進口機具設備關稅優惠，以及地價稅、房屋稅、契稅減免等。



財政部預估，相關稅損近5億元，但可帶動稅收近25億元，一來一往，稅收可淨增近20億元。



根據28日公告的「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」修正內容，在社會福利設施類別下增訂「設有機構住宿式服務的長期照顧服務機構」，但須符合四大條件。



一是投資總額（不含土地）3.5億元以上；二是提供住宿式長照服務且設立規模100人以上；三是機構總樓地板面積2,700平方公尺以上，且每人配置面積不少於27平方公尺；四是須提供30％以上床位給經濟或社會弱勢者。



財政部統計前七月民參案件共簽約52件，民投金額新台幣1,143億元；進一步統計依促進民間參與公共建設法辦理已簽約及議約中案件有49件，民間投資338億元，預估簽約成效在近十年平均水準（328億元）水準以上。



財政部強調，把長照納入適用促參重大公共建設範圍、提供租稅優惠，有助提高民間投資長照公共建設興辦的誘因，進而健全長照服務體系，落實社會照顧制度。

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