長照預算衝千億 財源成隱憂

明年度長照總預算876億元，年增37.2％，創歷史新高，但作為長照主要財源的房地合一稅等稅收卻不增反減。由於房市高峰難突破，失能人口每年又以3萬人速度增加，預料長照預算後年恐衝破千億元，穩定財源成為後續推動「長照3.0」最大隱憂。

高齡危機下，蔡英文總統上任後，於2016年推動為期十年的長照2.0計畫，並於2017年開始設置長照基金支應所需財源，希望實現在地老化，完善我國長照服務體系。

由於長照2.0計畫將於115年屆滿，蔡英文在任期最後一年邁大步，行政院也在24日通過113年度總預算時，大幅增加長照預算編列達876億元，年增37.2％，雙雙皆創歷史新高。

依長期照顧服務法，長照基金來源包括房地合一稅、遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、政府預算撥充、基金孳息等收入。值得注意的是，長照基金跟勞健保一樣，逐年走回政府預算占主要財源的老路。

衛福部統計，我國預計2025年邁入「超高齡社會」，老年人到2026年更將達21％，不僅如此，失能人口也將在2025年突破百萬大關。由於老年人口及服務需求增長速度快，房地合一稅等相關稅收杯水車薪，長照預算編列每年又不斷大幅成長，今年長照收支甚至將出現赤字。

衛福部長薛瑞元日前坦言，長照基金今年的收入，將比去年的938億元少，但還是有機會維持至少800億元，今年的支出應該也接近800億元。但有些收入要到下半年後段才會進帳，有赤字也不嚴重。

據了解，長照經費陷困境，主要原因在於經費來源不穩定。財政部統計，2022年房地合一稅收高達365.1億元，並寫下房地合一稅上路以來新高後，今年因為房市降溫，前7月個人房地合一稅實徵掉到188.5億元，年減18億元或8.8％，創同期最大減量與減幅。

另外，今年前7月的遺產稅收為2.13億元、年減4.7％；菸稅稅收150.96億元、年減2.6％；健康福利捐150.9億元、年減2.6％，皆沒有出現長照支出增加而同比例增加的情形。

民進黨總統參選人賴清德已宣示，未來若當選總統，將持續推動長照3.0計畫。由於長照與一般健康照顧最大差異是具有持續性，而且還有不可逆性。以國人長照所需時間約6～8年來看，一旦台灣進入高齡化社會，長照經費的提高也將不可逆。

審計部調查顯示，截至111年底長照基金餘額為1,182億餘元，若以衛福部與財政部現有稅收財源預估，只可支應未來3至5年長照支出。目前外界已有提議希望長照經費的來源，能從稅收改為社會保險的性質，但勞健保面臨破產的困境迫在眉睫，長照社保化的難度很高，在長照支出只增不減的前提下，預料長照財源的穩定性將是最大隱憂。