工商普查：企業存活率近80％ 20年新高

主計總處甫完成110年工商普查，雖然近年疫情影響企業營運，住宿、餐飲、旅行等「內需服務業」存活率普遍下滑，惟全體工業及服務業的存活率仍提升至79.5％，創下近20年以來最高，顯示國內企業愈來愈具有韌性。

主計總處官員表示，自109年初發生新冠疫情以來，各業多少都受到影響，尤其「內需服務業」受到邊境管制，加以民眾配合防疫管制減少外出，所受衝擊更大，存活率普遍下滑，所幸政府相關紓困、振興政策，加以110年景氣擴張，第四季消費動能回溫，因此存活率並未呈現大幅下滑。

統計顯示，受疫情影響，教育業（補習班）存活率由105年的91.7％降至110年的81.9％，住宿業由86.1％降至79.9％，餐飲業也由70.6％降至67.4％，美容美髮及按摩所屬的其他服務業則由83.1％降至77.8％；另外，由於無法出國旅行，旅行服務業的存活率也呈下滑。

國勢普查處副處長陳惠欣解釋，雖然疫情期間住宿、餐飲等內需服務業有不少業者歇業，但歇業不等於結束營業，加以110年第四季管制措施鬆綁，民間消費動能回穩，因此內需服務業存活率雖下滑，但沒有想像中的嚴重。

她表示，企業存活率指的是前次普查時已開業的企業，到這次普查還存在的企業家數占比，譬如說105年台灣企業總家數有129萬7千多家，歷經五年仍存在的家數為103萬1千多家，存活率即79.5％，表示五年來有兩成企業退出，有近八成企業仍持續營運。

主計總處指出，110年全體工業及服務業的存活率79.5％，比105年77.4％高，也比100年75.6％、95年72.7％、90年69.4％都高，是近五次普查最高，也就是近20年來最高。主計總處官員分析，一方面是因為出口大幅成長，製造業存活率升至88.3％所致，另一方面，全體服務業存活率在內需不振下仍能升至76.9％，也是重要原因，其中批發零售業、不動產業、出版影音及資通訊業、金融保險業、醫療保健等服務業存活率皆呈上升，顯示國內企業愈來愈具有韌性。