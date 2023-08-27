拚都更 賴清德：視個案給予更高容積獎勵

民進黨總統參選人賴清德今天(27日)下午出席全國不動產產業後援會表示，台灣30年屋齡以上房屋超過400萬戶，台北市尤其多；過去政府推動危老條例、都更條例，但他對都更的進度和幅度並不滿意，未來應檢討、解決，也會視個案給予進步性要求，若能達到就給予更高容積獎勵，蓋高一點，提高參加都更意願，並帶動全國都更，同時促進內需產業。

全國不動產產業賴清德後援會下午在新北市舉辦成立大會，包括地政士、不動產仲介、租賃住宅等產業，組成後援會相挺賴清德。

賴清德致詞提到，台灣社會對房價高漲有一些不平聲音，年輕人特別重視此議題，蔡政府這幾年來陸續通過實價登錄2.0、房地合一2.0等政策，目的不是要打擊房地產發展，而是藉由政策達到公平目標；他承諾將營造更加公平、符合公義的房地產市場，保障購買與販售者的權益。

賴清德重申住宅3大政策，指蔡總統訂定8年內興建社會住宅與包租代管達到20萬戶目標，包括新建12萬戶、包租代管8萬戶，明年5月20日之前將兌現政見、不會跳票；未來若他當選總統，8年規劃再新增社宅30萬戶，其中新建13萬戶達到25萬戶，包租代管新增17萬戶也達到25萬戶，租金補貼至少增加到50萬戶，等於他和蔡總統兩任16年期間規劃100萬戶，完整解決台灣社會的租屋需求。

賴清德並指出，台灣30年屋齡以上房屋超過400萬戶，台北市尤其多；過去政府推動危老條例、都更條例，但他對都更幅度並不滿意，也請教過住戶意見並發現幾個問題，這些問題包括，不是每案都可以一坪換一坪，住戶覺得房子變小而不願都更；有些雖可一坪換一坪，但有些坪數計入公共空間，導致房間數減少；此外，建設公司、營造公司也要分房，所以會更困難。

賴清德說，未來這些問題會一一檢討改進，視個案給予一些進步性的要求，若達到進步性要求，可給予更高的容積獎勵，蓋高一點、讓大家住得更舒適，願意參加都更，帶動全國都更，同時促進內需產業。