台電補財務黑洞 10月電價需漲26％

電價費率審議會將在9月中下旬召開，台電已提報電價成本方案送經濟部，初估完全反映不虧需漲約26％，幅度仍然驚人。對行政院長陳建仁上月「明示」電價應不會調整，台電很無奈，強調仍會在審議會說明並爭取。如果最後無法反映調漲，台電累計虧損將達3900億，形成巨大財務黑洞。

去年7月、今年4月，電價共兩次大調，累計漲幅近2成，讓產業、商家與高民生用電成本大增。不過，台電仍是賠錢，政府拿疫後特別預算500億補貼，也補不起來。

今年前7個月，台電內部自結損益出爐，估計再虧1388億，總累計虧損達恐怖的3235億。雖然剩下5個月有較貴的夏季電價挹注，可縮小減損，但想賺錢止血不可能。內部估全年虧損還是要近2000億，如果不反映調漲電價，年底台電帳面累虧就將達到3900億之多。

根據台電今年發電成本整理，原油每桶仍在80美元上下，雖然國際煤價已從去年高點落到現在每噸150到160美元，可是對比過去正常時期仍貴1倍。天然氣方面，雖然中油近2個月已調降，每度還是達17元，跌的速度不夠快。

以現行電價每度平均單價3.11元來說，要反映燃料高漲成本，1度電得漲0.8元，漲幅26％左右，才可以止虧。如果漲足，每度電價均價將達3.91元，會逼近4元前所未有水平。

由於陳建仁先前「明示」10月電價應該不會調，這讓台電內部上下被問到，滿滿都是無奈，嘴巴也只能說尊重上級決定。台電表示，依現在成本結構電價無法不漲，還是會根據發電成本提報方案，希望能夠反映，讓公司不要大虧。

上周政府明年度中央政府總預算案，已確定由經濟部編1000億元為台電注資，讓其資本額明年可以拉到5800億。一位熟悉財務的專家說，拉高台電資本額只是做大分母，無法打虧，其目的只是避免他們因資不抵債而破產，可是巨額虧損仍在，未來還有很長的路要走。

對於台電財務黑洞不斷擴大，行政院又定調不調漲，經濟部能源局回應，院長雖有對電價表示過意見，可是還是得交由電價費率審議會審議，無法說結果是甚麼。

雖然台電成本與方案書面資料已提交審議會，但工作小組尚未開會，照往例，仍會在9月中下旬開正式會來拍板。

（中國時報 王玉樹）

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