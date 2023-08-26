中央吸收進口蛋價差逾5.6億 農業部回應了

先前因應缺蛋，農委會（現農業部）於今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口措施。但據了解，截至今年7月底中央已吸收進口蛋價差5.69億，連官方持股的中央畜產會、台農發都可享有價差補貼，遭疑「左手給了右手」。農業部強調，因為是農業部委託各單位向國外進口蛋，進口中額外的成本是由政府吸收而非補貼，並沒有不妥。

據了解，今年3月至7月的進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬；我國進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、甲統、超思等。

細看進口商名單，台農發、中央畜產會都是官股色彩明顯的公司，進口雞蛋的價差由政府吸收，外界質疑是用納稅錢補貼半官方公司價差，十分不合理。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，為了保護國內的雞蛋產業，進口雞蛋都有30％的高關稅，加上集運、空海運費等，基本上廠商買進來再賣給加工業者是沒有賺的，所以上述的額外成本才由中央吸收，因此近5.7億、每顆吸收3.8元都很合理，包含對台農發、中央畜產會等公司都是一樣，畢竟是政府委託廠商來買進。

李宜謙說，目前進口量都會視國內庫存消化情形而定，通常每批大概700-800萬顆，也因為國內雞蛋產能正在恢復，今年底說不定庫存也不用到6000萬顆這麼多，未來價差吸收金額也會越來越少，

針對進口蛋出包過的廠商是否會減少協助吸收的價差？李宜謙表示，有些雞蛋在海關就被檢出藥殘超標，都會按照規定退運，並由進口商自己依規定和對方求償，並不影響政府在價差吸收上的協助。

（中時 李柏澔）