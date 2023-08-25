加班只能換補休？勞部揭5大加班費NG樣態

《勞動基準法》規定，雇主讓勞工加班，必須要依法給付加班費。據勞動部統計，去年1,883件違反加班費規定的案件，合計裁罰金額高達6,200萬元。勞動部整理雇主5大NG態樣，其中最常見迷思就是「公司可以規定加班只能換補休」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，民眾經常詢問的「公司可以規定加班只能換補休嗎？」，勞工不論是在平日加班、或是在休息日出勤，雇主原則上應依《勞基法》第24條規定給付加班費，只有在勞工有意願選擇補休、且經雇主同意者，才能依照《勞基法》第32條之1規定實施補休。也就是說，雇主不得片面要求勞工加班只能換取補休。

另一值得注意的是，民眾常發現「公司僅以本薪或底薪計算加班費」，黃維琛提醒，「工資」不是以本薪或底薪為限，只要勞工因為工作而獲得的報酬，不論雇主以任何名義給與的經常性薪資，例如全勤獎金、交通津貼、伙食津貼、主管加給、夜班津貼等，均屬「工資」之範疇，也因此在核計加班費的「平日每小時工資額」時，均應列入計算。

黃維琛指出，第三類是民眾反映「雇主規定加班未滿1小時不給加班費」，勞動部說明，雇主給付勞工工資應計算至分鐘為止，至工作未滿1小時之時間，仍可換算發給。

第四類是「雇主計算加班費時以1.33或1.66計給」，黃維琛強調，依照《勞基法》規定，加班費之乘數為平日每小時工資額加給3分之一或3分之二以上，如果以1.33或1.66計算，等於少去了小數點後第三位，「一定會少算、就會違反法令」，過去也有因此受罰的案例，建議雇主可以用1.34或1.67計給。

第五類則是「雇主未依法給付休息日加班費」，黃維琛解釋，依《勞基法》規定，雇主要求勞工在休息日出勤，其加班費應依休息日相關規定加給，「按日或按時計酬之勞工」也必須要遵守休息日的加班費規定。

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