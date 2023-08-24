社宅新三箭 瞄準提升供給量

全力衝刺社宅供應量，內政部24日提出新三箭，包括透過捷運TOD、科學園區或是工業園區開發規劃社宅用地，將聯開和都更分回用於使用權社宅，還有配合教育部規劃運用私立大學退場後的校地。

依據行政院2017年核定的「社會住宅興辦計畫」，第一階段目標是於2020年達成政府直接興建4萬戶及包租代管4萬戶；第二階段則是要在2024年達成政府直接興建12萬戶（含容積獎勵補充）及包租代管8萬戶。

依內政部最新統計，截至今年7月底，中央和地方已決標開工（含既有、新完工和興建中）戶數為8萬4,461戶，規畫中有3萬9,964戶，兩者合計12萬4,425戶。

營建署指出，除了目前在全國各縣市已盤點出適宜興建社宅的土地250處、約可興建7萬戶社宅，後續將三路併進，來增加社宅供給量。

第一招是透過捷運TOD、科學園區或是工業園區開發規劃社宅用地。營建署表示，TOD指以大眾運輸發展為導向的都市發展策略，未來在審議TOD、科學和工業園區時，會要求在計畫書也提出回饋一定比重供社宅使用。

營建署說，這部分不須要修法，主要是透過區段徵收、公共建設投資捷運的TOD模式，或在新闢科學和工業園區時，將社宅土地一併規劃在內，結合民間力量推動。

第二招則是針對私立大學退場後的校地，配合教育部政策進行規劃，營建署表示，這部分目前尚未盤點，但各退場私校的情況不同，有可能是使用校地興建社宅，也有可能是用現有校舍或宿舍改為社宅。

第三則是增加社宅多元性，營建署表示，目前承租社宅最長不得超過12年，且入住者對裝潢等較無自主權，考量不同家庭的需求，未來擬推動長期租賃（20年或30年）的使用權社宅，取得成本相較購屋僅約3成、4成，但自主性高。內政部強調，這部分必須研修住宅法及相關法規，之後再透過土地開發、聯合開發、整體開發、合作開發及都市更新的分回或回饋社宅來規劃推動，加速民間資源投入。至於使用權社會住宅和一般社宅比重，內政部沒有設限。

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