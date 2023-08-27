8/27前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/28（一）
|央行公布7月退票統計
國發會發布7月景氣燈號
中央大學發布8月消費者信心指數
2023行政院生技產業策略諮議委員會議
|8/29（二）
|統一投信台股基金上市記者會
北威論壇《RCEP，台灣的挑戰》
愛爾達舉辦亞運轉播記者會
|8/31（四）
|志光能源第一期漁電共生太陽能光電廠示範案場啟用典禮
家登供應鏈聯盟記者會
中華MG ZS新車發表會
|9/1（五）
|中經院發布8月台灣採購經理人指數
勞動部公布最新無薪假統計
永虹先進南投廠落成啟用
國際財經焦點
|8/28（一）
|美國8月德州製造業前景調查
OECD第二季GDP成長報告
日本6月商業情況指數
英國國假休市
|8/29（二）
|美國第二季房價指數、6月凱斯席勒房價指數、8月消費者信心指數、7月JOLTs職缺報告
德國9月GfK消費者信心指數
本7月就業報告
|8/30（三）
|美國8月ADP非農就業變化報告、第二季GDP
歐元區8月企業與消費者調查、8月消費者通膨預期
德國8月CPI
|8/31（四）
|美國上周初領失業救濟人數、8月Challenger裁員報告
日本7月零售額與工業生產
歐元區8月CPI
德國8月失業率
印度上季GDP
|9/1（五）
|美國8月就業報告、7月建築支出、8月製造業PMI與ISM指數
韓國7月國際貿易
歐元區、英國、日本、韓國、印度、俄羅斯8月製造業PMI
義大利第二季GDP
陸港澳焦點
|8/28（一）
|上海、深圳、北京交易所同步下調證券交易經手費
恒大舉行債權人會議
港股商湯集團、比亞迪電子、比亞迪、東風汽車公布上半年財報
|8/29（二）
|台北上海雙城論壇在上海登場
港股小米、蔚來、人保、平保、農行、華虹半導體、奈雪的茶、碧桂園服務公布上半年財報
|8/30（三）
|港股國航、南航、復星國際、工行、郵儲銀行、佳兆業、融創中國、碧桂園公布上半年財報
|8/31（四）
|8月官方製造業、非製造業PMI
香港7月零售業銷貨額統計
港股聯想控股公布上半年財報
|9/1（五）
|8月財新中國製造業PMI
針對特定無人機實施出口管制
私募投資基金監督管理條例、領事保護與協助條例上路
|9/2（六）
|2023年中國國際服務貿易交易會
台股一周焦點
|8/28（一）
|除權息
|微星、長虹、台聯電、海光、霖宏、新美齊、良得電、華義、美而快、大宇資等
|8/28（一）
|法說會
|正新、光隆、中租-KY
|8/29（二）
|除權息
|川湖、裕日車、乙盛-KY、數字、康普、能率、超豐、等
|8/29（二）
|法說會
|新光金、倉和、東科-KY、艾美特-KY
|8/30（三）
|除權息
|邦特、希華、環泰、伯特光等
|8/30（三）
|法說會
|彰銀、大宇資、宏正、開發金、弘塑、景碩、嘉里大榮
|8/31（四）
|除權息
|信邦、由田、美律、禾聯碩、龍德造船、世紀鋼、臺企銀、宏普、僑威等
|8/31（四）
|法說會
|第一金、臻鼎-KY、欣天然、裕隆、裕融、中華
|9/1（五）
|除權息
|威剛、燿華、鈺創等
前瞻一周