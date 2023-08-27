8/27前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

8/28（一）央行公布7月退票統計
國發會發布7月景氣燈號
中央大學發布8月消費者信心指數
2023行政院生技產業策略諮議委員會議
8/29（二）統一投信台股基金上市記者會
北威論壇《RCEP，台灣的挑戰》
愛爾達舉辦亞運轉播記者會
8/31（四）志光能源第一期漁電共生太陽能光電廠示範案場啟用典禮
家登供應鏈聯盟記者會
中華MG ZS新車發表會
9/1（五）中經院發布8月台灣採購經理人指數
勞動部公布最新無薪假統計
永虹先進南投廠落成啟用

國際財經焦點

8/28（一）美國8月德州製造業前景調查
OECD第二季GDP成長報告
日本6月商業情況指數
英國國假休市
8/29（二）美國第二季房價指數、6月凱斯席勒房價指數、8月消費者信心指數、7月JOLTs職缺報告
德國9月GfK消費者信心指數
本7月就業報告
8/30（三）美國8月ADP非農就業變化報告、第二季GDP
歐元區8月企業與消費者調查、8月消費者通膨預期
德國8月CPI
8/31（四）美國上周初領失業救濟人數、8月Challenger裁員報告
日本7月零售額與工業生產
歐元區8月CPI
德國8月失業率
印度上季GDP
9/1（五）美國8月就業報告、7月建築支出、8月製造業PMI與ISM指數
韓國7月國際貿易
歐元區、英國、日本、韓國、印度、俄羅斯8月製造業PMI
義大利第二季GDP

陸港澳焦點

8/28（一）上海、深圳、北京交易所同步下調證券交易經手費
恒大舉行債權人會議
港股商湯集團、比亞迪電子、比亞迪、東風汽車公布上半年財報
8/29（二）台北上海雙城論壇在上海登場
港股小米、蔚來、人保、平保、農行、華虹半導體、奈雪的茶、碧桂園服務公布上半年財報
8/30（三）港股國航、南航、復星國際、工行、郵儲銀行、佳兆業、融創中國、碧桂園公布上半年財報
8/31（四）8月官方製造業、非製造業PMI
香港7月零售業銷貨額統計
港股聯想控股公布上半年財報
9/1（五）8月財新中國製造業PMI
針對特定無人機實施出口管制
私募投資基金監督管理條例、領事保護與協助條例上路
9/2（六）2023年中國國際服務貿易交易會

台股一周焦點

8/28（一） 除權息微星、長虹、台聯電、海光、霖宏、新美齊、良得電、華義、美而快、大宇資等
8/28（一） 法說會正新、光隆、中租-KY
8/29（二） 除權息 川湖、裕日車、乙盛-KY、數字、康普、能率、超豐、等
8/29（二） 法說會新光金、倉和、東科-KY、艾美特-KY
8/30（三）除權息邦特、希華、環泰、伯特光等
8/30（三） 法說會 彰銀、大宇資、宏正、開發金、弘塑、景碩、嘉里大榮
8/31（四） 除權息信邦、由田、美律、禾聯碩、龍德造船、世紀鋼、臺企銀、宏普、僑威等
8/31（四） 法說會 第一金、臻鼎-KY、欣天然、裕隆、裕融、中華
9/1（五）除權息威剛、燿華、鈺創等

前瞻一周

8/27前瞻一周》本周國內外財經焦點

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