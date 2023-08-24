勞保基金虧損撥補預算增？主計長這樣解釋

明年勞保加碼撥補1,200億 主計長：跟勞保基金虧損無關

行政院會24日通過明年度總預算，歲出2兆8,818億元，較今年增加1,927億元，其中備受外界關注，便是勞保撥補從1,000億元提高到1,200億元。對此，主計長朱澤民強調，與勞保基金虧損無關，是考量勞保長期債務。

明年勞保撥補將比原先行政院承諾的1,000億元，再增加200億元，等於加上疫後特別預算每年撥補100億元給勞保，明年度就有1,300億元預算。

對於外界關心加碼的考量，勞動部常次陳明仁在113年度中央政府總預算案記者會中表示，考量人口結構改變，勞保財務改革勢在必行，為了廣大勞工的權益還有事業單位負擔，政府持續去溝通、凝聚共識。

陳明仁說，109年開始政府就持續撥補勞保，惟去年因為疫情的關係，所以勞保基金的水位偏低，今年行政院在遵守財政紀律底下，可以在最大幅度下增補勞保財務預算。他並強調，今年6月勞保基金餘額回升到8,600億，明年財務相對穩健，持續溝通期間會針對勞保財務蒐集意見，穩健做財務改革方面規劃。

針對媒體追問，是否預期勞保基金水位下降才加碼撥補？朱澤民補充，勞保基金水位已經回填到8,600多億元，所以並不是因為勞保有虧損而多撥補，而是為勞保長期債務著想，當財政有餘裕的就會支持勞保可以永續發展。