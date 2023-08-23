史上最長 7月工業生產指數連14黑

等待觸底。經濟部指出，受全球經濟成長力道疲弱、消費與投資動能減速等影響，7月工業生產指數85.44，年減15.20％，連續14個月負成長，創史上最長紀錄，預估第三季出口應已達低點，第四季有望反轉。

經濟部23日公布最新工業生產統計，其中製造業7月生產指數84.24、年減15.68％、連續14個月負成長。經濟部統計處副處長黃偉傑分析，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續推展，下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注製造業生產動能逐步回升。

不過，全球經濟仍受通膨、升息、俄烏戰爭僵持、中美科技爭端等不確定性因素影響，外貿動能低緩，恐抑制台灣製造業生產表現，預估8月製造業生產指數82.84至86.84，年減18.5％至14.5％。

黃偉傑強調，第三季應該已是出口低點，第四季出口有望反轉向上，如果出口開始回升，將帶動國內生產動能。依照目前態勢，第三季應仍呈負成長，但減幅會縮小。

以個別產業來看，面板及其組件業連續16個月負成長，為史上第三長。電腦電子產品及光學製品業生產指數120.47，創歷年單月新高，年增8.24％，主因是受惠雲端資料服務需求成長，加上人工智慧等新興應用拓展挹注，帶動資料中心相關設備接單暢旺，進而使伺服器、無線通信設備、交換器等生產上揚。但行動裝置鏡頭、其他電腦周邊設備及零組件等續呈減產。

在資訊電子產業方面，受終端市場需求不振，產業鏈持續調整庫存影響，使客戶下單保守，抑制半導體生產表現，導致晶圓代工、構裝IC、IC設計及IC載板等減產較多，整體而言電子零組件業年減22.92％，已連續第11個月負成長。

傳統產業中，因終端需求持續疲軟，景氣展望不佳，廠商設備投資意願下滑，導致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減12.01％及7.94％，均連20黑；機械設備業年減18.64％、連15個月負成長。

汽車及其零件業年減4.39％，主要原因為車用零件外銷接單減少，但仍有車款受惠車用晶片等原料供應穩定，以及車市買氣熱絡而增產，抵銷部分減幅。

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