電力景氣燈號 揮別低迷藍燈

儘管工業生產指數連14黑，台灣綜合研究院23日發布的7月份EPI電力景氣指數，顯示連續三個月用電跌幅收斂，整體產業電力景氣燈號由藍燈，轉好至黃藍燈，是去年10月來連續九顆藍燈後，首度止跌回升變燈。

台灣綜合研究院長吳再益指出，第二季民間消費支出成長超出合理水平的5倍，反映國內消費反彈爆發力道湧現，大力推升經濟成長由負轉正，台綜院據此修正第二季經濟成長率為1.2％、7月經濟成長率為1.9％，是自今年4月以來連續4個月持續向上的趨勢。

吳再益分析，第二季國內消費受惠疫後消費動能釋放，推升民間消費支出成長高達12.6％，超出正常值10個百分點，且民間消費支出占GDP結構比將近5成，因此超出正常值所貢獻的經濟成長率約5個百分點，完全抵消產業生產用電帶來的負成長，反映出第二季經濟成長率為正數，實屬民間消費支出反彈成長所導致，預估第三季在AI及旺季效應帶動下，產業需求及經濟表現可望逐季回升。

台綜院統計，7月全國產業高壓以上用電量，較去年同期減少3.03％，其中台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退3.36％，製造業用電減少3.81％，服務業用電減少1.33％。台綜院結合國內大型用電戶實際資料，反映國內9成經濟生產活動，推估國內每月經濟成長數據並建構EPI電力景氣指數。

台綜院說明，儘管出口訂單連續11個月負成長，但跌幅已收斂；整體製造業用電跌幅至7月已見到連續三個月用電跌幅收斂，兩項經濟數據走勢均出現轉向訊號，反映出整體製造業景氣有望築底後，逐步回升。6月開始看到製造業用電跌幅縮減，鋼鐵和半導體業暨光電材料及元件業是兩大前導回溫產業，用電量成長逐漸改善。

延伸閱讀

史上最長 7月工業生產指數連14黑

7月零售、餐飲營業額 同期新高

台海危機升溫 惠譽維持台灣主權評等為AA

惠譽看台灣經濟 今年成長1%、明年2.8%