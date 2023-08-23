政院明將通過明年總預算 勞保撥補1,200億

行政院會明（24）日將通過明（113）年度總預算，歲出、歲入雙創歷史新高，行政院官員23日也透露，明年勞保撥補1,200億元，比原先預計撥補1,000億還多。另外，淨零12項戰略增加300億元，淨零轉型預算總數近千億元，增福高達45％。值得一提是，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺明將親自出席會後記者會說明。

行政院官員指出，明年度總預算以穩健財政、建設國家、照顧人民、壯大台灣等四面向編列；並具備財政收入、實質還本跟福國利民相關預算都有感增加的特色。

在穩健財政方面，明年度歲入2兆7,092億元，今年新增1,296億元；明年歲出2兆8,818億元，比今年增加1,927億元，歲出、歲入雙創歷史新高。債務還本編列1,150億元，創23年新高。此外，附屬單位預算淨利由負轉正，由虧損轉盈餘，去年負410億元，今年可望賸餘440億元。

在建設國家方面，教育經費增加509億元，包含公私立學校補助、提升教育人員待遇等；文化經費增加82億元，包含文化禮金、台流文化黑潮等政策；公建增加近300億元，包含行人安全計畫、客運車輛電動化等。

在照顧人民方面方面，社福預算大幅增加，總歲出編列近8,000億元（7,917億元），較去年增加788億元；撥補勞保1,200億元；老農津貼、國民年金等八項社福津貼則編列1,120億元，比今年增加74億元；至於補助地方政府，包含統籌分配款跟一般性補助共計增加572億元，增幅將近1成。

壯大台灣部分，科技發展計畫預算增加212億元，主要用於基礎科學研究49億元、晶創台灣計畫90億元、淨零排放產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫26億等。此外，淨零轉型的預算中，將比今年成長45％，達到將近1,000億元的規模，淨零12項關鍵戰略就增加300億元。

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