經濟部：7月工業生產指數85.44

經濟部23日公布最新工業生產統計，7月工業生產指數85.44，較上月增加2.64％，年減15.20％，工業生產減少17.33％，其中製造業減少18.01％，電子零組件業年減22.92％。7月份製造業生產指數84.24，年減15.68％，主因全球經濟成長力道疲 弱，消費與投資動能減速，產業鏈庫存調整時間拉長所致：累計1至7月較上年同期減少18.01％。資訊電子產業方面，受終端市場需求不振，產業鏈持續調整庫存影響，電子零組件業年減22.92％；惟電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求成長，加上人工智慧等新興應用拓展挹注，生產指數創歷年單月新高，年增8.24％。

傳統產業中，因終端需求持續疲軟，景氣展望不佳，廠商設備投資意願下滑，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減12.01％及7.94％，機械設備業亦年減18.64％；汽車及其零件業年減4.39％，主因車用零件外銷接單減少，惟部分車款受惠車用晶片等原料供應穩定，以及車市買氣熱絡而增產，抵銷部分減幅。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續推展，加以下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升，惟全球經濟仍受通膨、升息、俄烏戰爭僵持、美中科技爭端等不確定性因素影響，外貿動能低緩，恐抑制我國製造業生產表現，需持續關注並審慎因應。

經濟部23日公布最新工業生產統計。圖／經濟部提供

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