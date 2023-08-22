延後一年！碳費2025年開徵 價格待議

環境部22日正式揭牌成立，碳費開徵列為重要工作，氣候變遷署長蔡玲儀22日表示，由於新法不溯及既往，碳費將以明年碳盤查為基礎收費，2025年才能開徵。也就是說，企業實際繳交碳費的時程，將比先前環保署規劃的2024年再延後一年。

外界原本預估明年開始徵收碳費，但蔡玲儀對此表示，7月跟產業相關團體清通後，確定今年底前才會將子法預告，明年初召開碳費費率審議會，首階段碳費徵收對象，則是年排放量直接加間接逾2.5萬噸的製造業及電力業。

由於法規不溯及既往，以此推算，碳費徵收會以2024年整年碳盤查為基礎計算排放量，預計企業到2025年才會實際被徵收碳費，此舉也是希望給予企業編列繳交碳費預算的時間。

蔡玲儀強調，碳費不是單一費率，必須花比較多時間跟企業討論自主減量計畫標準的訂定。如果企業提出自主減量計畫，未來將可適用碳費優惠費率，不同產業特性，也會訂定不同指標的標準。她說，由於歐盟預計2026年才會啟動碳邊境調整機制（CBAM），台灣2025年開始徵收碳費，仍可接軌CBAM的時程。

環境部首任部長由「黑馬」、「鋼鐵校長」中興大學校長薛富盛接任，他在22日揭牌典禮時也表示，碳費已討論了一段時間，會參考歐美先進國家和日本等方式訂定。第一階段以碳排量每年超過2.5萬噸、將近500家的企業先實施。

他說，過去幾個月，環保署跟業界開了很多討論會，目前環境部正在積極整理各個產業所提的建議，有比較具體數據的時候，會跟外界報告。

薛富盛強調，子法會盡快加速，早一點公布，讓企業有所遵循，但有時候因為不同產業所站的角度不同，環境部是站在整個國家以及公正社會角度，來做衡量基準，所以請大家給環境部一些時間，雖然沒有辦法讓大家都滿意，但希望得到一個可以接受的價格。

另外，薛富盛表示，四接環評已拖多年，從2018年就開始進行，他了解在這個過程當中，還有一些環團或縣市政府有一些不同的看法，因此，上任之後會把它列為積極推動的項目，希望擴大公民或環保團體的參與。

他強調，會多聽外界的聲音，同時拜會基隆市長謝國樑，希望大家都可以開誠布公，為了更好的台灣共同來努力。

延伸閱讀

環境部揭牌 總統提改制後三大重點

台灣碳權交易來了 碳盤查商機發燙

碳權交易當道 ESG迎新商機