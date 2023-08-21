私校退場用地轉產業用地 業者:拆除成本高

私校退場後，不一定只能轉為社會住宅，經濟部正盤點21塊私校退場用地，將轉型作為產業用地或其他用途。業者指出，私校轉型的潛在成本高，例如和春技術學院大發校區與大發工業區5分車程、與和發產業園區更是僅相隔一條馬路，但土地上建物多、拆除成本高，「就算有意願，但挑戰太高」。

經濟部與教育部盤點後，有21所向台糖承租校的私校面臨退場，由於校地完整、基礎設施大多完備，甚至不少校區還在交通要道，成為業者們擴廠投資、拓展新據點的評估選項。

經濟部加工處鎖定永達技術學院仁武校區作為第一個試辦轉型的退場校地，至於第二個轉型將會鎖定哪個退場私校？官員表示，產業園區管理局接下來還會再一次盤點，有些校地上校舍很多，「校舍建物的耐重程度跟製造業廠房耐重標準不同」，如果要興建廠房就必須要全部打掉重頭開始，原則上不會把他們用拆除作為製造型園區來開發，可能會轉作在地的科技廠員工教育中心、目前也在盤點是否有學校適合開設這些相關課程。

經濟部官員指出，有些退場私校的校地位在淹水潛勢區或土壤液化潛勢區，或是位在雲林縣、台南舊縣區等交通位置並不方便的位置，除了永達技術學院仁武校區將會轉為製造型園區，和春技術學院大發校區暫定留為人才培育基地，目前向教育部提出承接意願的，還包括位在彰化縣的中州科技大學有可能作為內政部役政署的替代役訓練中心，位在台南市的台灣首府大學則有可能由內政部警政署接手，作為保二辦公室。

製造業者表示，半導體廠商尋地相當積極，退場私校的校地地廓完整，交通便利，甚至還已經有基礎的水電設施，確實是建廠用地的首選，但是私校轉型的潛在成本高，特別是土地上建物多、拆除成本高，現在營造業缺工的情況下，還要找人拆除，還不如重新找一塊「乾淨的土地」。

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