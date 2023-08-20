楠梓園區擴區 鎖定退場私校

據官員透露，經濟部正在盤點21塊私校退場用地，規劃轉型為產業用地，經濟部加工出口區管理處更已鎖定永達技術學院仁武校區，作為「楠梓科技園區」擴區之用，包括日月光等大廠都已表態爭取，這將是第一個私校退場後轉型為製造型園區的試行。

力積電先前「讓地」給台積電，讓台積電先進封測廠順利落地銅鑼園區後，引發科技大廠積極搶地，國內交通便利、面積完整、且鄰近既有工業區域的土地也成為稀有物。

據了解，經濟部除了將現有行政場域更新、積極開發高軟二期、屏東園區擴區、楠梓第三園區等三大新區外，也把腦筋動到私校退場土地。

經濟部官員透露，在與教育部盤點後，目前有21所私校要退場，這些土地都是向台糖承租。其中，加工處鎖定永達技術學院仁武校區的原因，主要是仁武校區與楠梓科技產業園區僅15分鐘車程、且鄰近仁武交流道，「還有一項優點，就是只有一棟建物，其他都是操場等空地」，作為蓋廠的製造型工業用地很合適。

永達技術學院仁武校區面積約8.4公頃，當年因教育部同意申設學校，向台糖簽訂可使用至2051年後，在2004年變更為「文教區」，指定供永達技術學院使用，目前地上有操場、籃球場以及一棟教學大樓與數個閒置貨櫃。

永達技術學院2015年依法規完成停辦作業，並由教育部及永達董事重組第18屆董事會後，目前已進入法院盤點財產債務及清算程序。由於法院未完成財產清算，董事會也未決定債務和與台糖的土地合約處理情形。

不過，官員表示，加工處已經向教育部表示可以承接，後續會用楠梓科技園區的擴區方式處理。加工處日前向楠梓園區內的廠商徵詢意見時，包括日月光等大廠都表達有用地需求，未來在學校完成債務清償後，下一階段就會進行新開園區的程序，這也將成為第一個私校退場後轉型成為製造型園區的試行。

至於未來是否還會有更多私校退場後轉型園區？官員解釋，扣除掉位在土壤液化潛勢區、淹水潛勢區的校區，有些私校土地上有不少教學大樓等建物，例如鄰近高雄市和發工業區的和春技術學院大發校區，雖然鄰近工業區，但地上建物的耐震與耐重不符合科技廠房標準，若要拆除是一項大工程，因此這類私校用地就可能轉型作為新創使用、或是作為科技人才的教育訓練中心等，後續還需要再做討論。

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