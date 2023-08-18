BNT公司訪衛福部 談申請藥證、自費市場

歷經至少三度延期，BNT公司今（18）日赴我衛福部疾管署拜會，雙方就新冠疫苗、癌症藥物研發及申請疫苗與藥物的查驗法規進行交流，同時也歡迎BNT來台執行臨床試驗，對於先前的採購爭議則未多談，也沒有簽署MOU。

今日閉門會議進行約2小時，我衛福部由次長周志浩、疾管署長莊人祥、食藥署、國健署、國衛院等單位出席，BNT則由首席商務長Sean Marett及法務總監Amy Lynn Greenstein等人出席，同時與德國BNT總部視訊連線，就衛生及醫療相關合作可能性進行討論。

莊人祥會後表示，本次會議有談及XBB變異株疫苗發展進度，也針對癌症治療藥物，及其他傳染病疫苗做說明，本次主要希望針對研發狀況法規問題交流，他也指出，BNT對美國與我食藥署申請藥證，均表示興趣。

至於新冠疫苗採購進度，莫德納還有1,427萬劑合約，至於是否可能再採購BNT疫苗，以及是否需透過代理商？莊人祥說，有向對方說明過內疫苗現況較為充足，而目前BNT對於申請藥證，以及規劃投入自費市場都有興趣。

此外，國家衛生研究院也在本次會議中，介紹台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG），基於對台灣臨傳試驗的環境、效能與品質，BNT代表均表示感興趣。

莊人祥也表示，今天是政府和廠商之間的會談，並沒有簽署合作備忘錄（MOU），現場也有媒體詢問，本次會議是否有談及，先前BNT疫苗採購的相關爭議，莊人祥回應，今天是著重在未來的合作發展，對於過去的事情並未多談。

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