難保2 主計總處下修全年經濟成長為1.61%

主計總處今（18）日公布最新預測，受全球景氣疲弱，出口及民間投資不如預期的影響，主計總處下修今年經濟成長率至1.61％，創近八年最低，但主計長朱澤民表示，若觀察實質GDP的季增年率（saar），會發現經濟情勢已經柳暗花明。

主計總處今年5月預測今年經濟成長可達2.04％，但由於第二季表現不如預期，加以全球景氣依舊低緩，主計總處將下半年經濟成長由原預4.48％調降至4.07％，因此今年經濟成長率同步下修至1.61％。

雖然今年經濟成長下修，但朱澤民表示，如果看實質GDP的季增年率（saar）會發現，今年第二季已回升至5.62％，第三季估計更將達到11.33％，說明這一波低緩的經濟情勢已經柳暗花明。

朱澤民表示，依國際貨幣基金（IMF）估明年全球貿易量的成長率會由今年2.0％升至3.7％，顯示明年經濟成長力道會回升，主計總處預測明年經濟成長率將達3.32％。

（工商時報 于國欽）

景氣低迷，今年經濟成長難「保2」。主計總處今天發布最新經濟預測，大幅下修2023年經濟成長率至1.61%，較5月預測數減少0.43個百分點，創8年新低。通膨壓力也未完全解除，估今年消費者物價上漲率（CPI）為2.14%。

雖然今年經濟成長難以「保2」，不過主計總處認為明年景氣可望轉佳，預測2024年經濟成長率達3.32%，CPI漲幅也收斂至1.58%。

（中央社）

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