航空業復甦強勁 航管服務費收入回溫

去年世界各國陸續解封，航班量大幅增加，交通部民用航空局收取的航管服務費也明顯回溫，今年1至7月過境航路服務費收入已有10.4億元，達疫情前75％；飛航服務費收入8.9億元，恢復至疫情前的80％。

2020年初爆發新冠肺炎疫情，各國被迫均採取嚴格的邊境管制，全球空運航班因此銳減。民航局向過境航班會收取每架次1萬元的過路費，根據統計，該筆分用在2019年達到24.1億元新高，疫情爆發後大幅下降到2020年8.3億元、2021年6.4億元、2022年8.9億元，今年1至7月則已回到10.4億元，全年上看18億元。

民航局分析，和疫情前相比，今年過境航路服務費收入排行前10名航空公司中，前3名依序為國泰航空、大韓航空與濟州航空，疫情前排名第10名的越捷航空則大幅躍升至第4名，而原來在10名外的德威航空也上升至第7名。前10名中的低成本航空由原本的4席增加至5席，可見解封後的高票價對旅客的消費選擇，似乎有一定程度的影響。

而台北飛航情報區航行量最高的航路排名，仍由東南亞及香港北上經本區前往日本與北美的M750航路居冠，第2名為往來韓國與東南亞間之Q11航路，第3名則為北美與日本南下經本區前往香港或延伸至東南亞之A1航路，此排名與疫情前相同。

飛航服務費部分，收入主要來源仍為國籍航空公司，前2名為華航與長榮，甫成立即遭遇疫情衝擊的星宇航空因疫後旅運復甦、出國旅遊人數強勁成長等因素，躍升至第3名。以貨運為主的聯邦快遞（FDX）排名提升至第7，優比速（UPS）也進入榜單排名第9，顯示國際航空貨運對台灣市場仍極為看重。

（中時 陳祐誠）

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