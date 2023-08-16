雲林登革熱未趨緩 羅一鈞:要觀察到九月中

雲林登革熱病例至今累計182例，雖然本月8、9日進行荷苞村周邊大消毒，但似乎未遏止確診數，雲林縣環保局、衛生局今（16日）在古坑鄉荷苞村加強教育訓練，呼籲民眾注意家中死角孳清，疾管署副署長羅一鈞南下打氣。

全縣182例確診者中，古坑鄉就多達160例，包含荷苞村82例、水碓村22例、高林村20例、東和村19例、朝陽村6例、古坑村5例、西平村2例、永光村1例、新庄村2例、麻園村1例)。

其餘斗六市17例、臺西鄉1例、虎尾鎮1例、林內鄉2例、莿桐鄉1例。

疾管署副署長羅一鈞表示，荷苞村以外的村落的確診數也有增加趨勢，需要再加強教育訓練，提醒民眾白線斑蚊喜歡躲的死角，例如一塊帆布、一個塑膠袋都能積水養蚊；只要還有確診者，周邊化學消毒就必須持續，觀察周期是28天，所以至少要觀察到九月中。

他表示，防治登革熱的工作很累很辛苦，而且要常常反覆的確認，雲林縣政府、衛生局、環保局、古坑鄉都非常認真在做，但有些民眾或確診者在遵守防疫規定上不是很落實，例如去封鎖線內採竹筍，公權力執法的部分提醒雲林再加強。

古坑鄉長林慧如表示，因多個縣市都有登革熱疫情，大家都在搶工具例如噴槍，人力也不足，古坑鄉需要國軍支援進駐2星期。為了防疫，公

（中時 周麗蘭）