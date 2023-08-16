台灣人平均月薪5.7萬?年輕人低薪原因曝

是我拉低平均？根據行政院主計總處統計，今（2023）年6月工業及服務業「薪資統計」，本國籍員工薪資平均為4.8萬元，加上獎金和加班費，總平均月薪是5.7萬元（年收入約68.4萬元），然在野黨立委質疑「玩文字遊戲」，年薪中位數才50.6萬元，近7成上班族未達平均值。

資料顯示，金融及保險業、電信業、電腦程式設計與諮詢等相關服務業總薪資都超過8萬元，航空運輸業高達9萬元，出版影音製作傳播以及資通訊服務業也有7萬元之譜；然住宿及餐飲、社工服務業則為收入相對較差，總薪資約3.5萬元左右。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，全球景氣放緩，出口表現不佳，影響廠商獎金發放，加上去年基期較高，導致總薪資增幅趨緩，因此實質總薪資負成長；並稱，觀察各行業別薪資狀態，服務業薪資水準相對較低，七成年輕人從事服務、餐飲業，故年輕族群低薪現象不斷惡化。

據統計，台灣受僱人員報酬占GDP平均比率創10年新低，通膨物價上漲、房價持續攀升，2017年時總統蔡英文曾說，「勞工是心裡最軟一塊」，然而政府做了什麼？基本工資連7漲？受基本工資調漲直接受惠的勞工只有兩類人，一種是領基本工資的勞工，另一種是原本工資略低於基本工資的勞工，多數勞工薪資不動如山。

（旺得富理財網 黃順德）