疫後內需爆發 Q4人力需求飆高

勞動部統計，整體企業今年第四季（10月底）較第三季（7月底）人力需求淨增5.2萬人，為近9年次高，且服務業連續4季人力需求較工業多，其中包括營建工程業、住宿及餐飲業等產業的人力需求，皆創歷年同季新高，顯示國內消費動能帶動產業成長。

勞動部15日公布今年第四季人力需求調查，勞動部統計處處長梅家瑗表示，產業鏈庫存調整持續，終端市場需求仍疲，全球景氣復甦延緩，持續抑制我國外貿表現，但疫後人潮動能釋放，國內消費強勁帶動，事業單位仍有一定水準的人力增補需要，人力需求續處高檔。

勞動部統計，第四季較第三季預計增加人力的事業單位占了27.7％、減少人力者4.4％、人力需求不變者63.8％；需求人數預計增加6.2萬人、減少1萬人，淨增5.2萬人。

從業別來看，第四季工業部門人力需求預計淨增2.1萬人，服務業部門淨增3.1萬人。

受到國內消費力道強勁帶動，服務業部門已連續4季需求比工業部門還多。營建工程業因缺工嚴重，人力需求也創了歷年同期新高。

另外，各大業別中，以製造業淨增1.7萬人較多、但這是2017年第三季以來各季新低。其中，電子零組件製造業淨增5千人，金屬製品製造業、機械設備製造業分別淨增3千人、1千人。

梅家瑗解釋，過去2年因為外銷表現亮眼，讓製造業人力需求較高，但現在受到全球經濟景氣影響、又處於缺工時代，從數據解讀發現，產業已不像以往會因景氣刪減人力，所以招募相對保守。

在內需產業部分，包括住宿及餐飲業淨增7,731人、出版、影音製作、傳播及資通訊服務業2,947人、藝術娛樂及休閒服務業508人，皆寫下歷年同期新高的人力需求，運輸及倉儲業需求人力淨增2,925人，則是2011年以來同期新高。

此外，企業增加人力原因主要為「公司營運擴增或多角化經營」最多、占51.5％；「退離者之補充」第二，占33.5％。

從行業別分析，製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業等各行業主要原因均為「公司營運擴增或多角化經營」，僅醫療保健及社會工作服務業以「退離者之補充」為主因。