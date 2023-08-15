王美花：台灣半導體聚落優勢 不可複製

經濟部長王美花14日表示，台灣就像晶片，雖然小巧卻非常重要，台灣所發展的半導體聚落優勢也不可複製，即便台灣企業進行全球布局，強化供應鏈韌性，但依然在台研發最先進技術，深耕台灣。

王美花赴美出席APEC能源部長會議，期間參加「台美供應鏈及經貿合作論壇」，她指出，長期以來美國與台灣各自在半導體晶片設計及生產領域各擅勝場，台灣能為美國晶片設計客戶生產最具競爭力的產品，可稱作是台美合作的勝利方程式。

她指出，雖然過去幾年台海安全問題成為全球關注焦點，但50年來台灣所發展的半導體聚落優勢不可複製，即使台灣企業為了就近服務客戶、技術合作等考量進行全球布局，強化供應鏈韌性，但依然在台研發最先進技術。

「台灣就像晶片，雖然小巧卻非常重要。」王美花指出，在疫情期間車用晶片短缺，再加上AI與高速運算等下世代先進科技日興，更凸顯台灣在半導體供應鏈的關鍵角色。

另外，外界關切台積電赴美設廠可能因勞工短缺而延宕，王美花表示，這只是短期的現象，台積電仍在盡最大的努力來解決不同類型的問題，所以需要美方、當地政府、當地社會的支持。

她說，「台積電希望在美國擁有好的工廠，這是事實」，所以台積電仍在繼續趕工、完成建廠，並在2025年開始生產。等到台積電完成建設並開始生產，將會有更多職位提供給當地人加入台積電營運，創造一個雙贏的局面。

王美花也強調，台積電已宣布在亞利桑那州的建廠進度會推遲大約一年，目前台積電正在忙著裝機，將先進製程設備進駐建物，台積電需要有熟練技能的人才來完成這樣的建設，台積電也已要求更多來自台灣的人員完成這項計畫。