陸對台PC祭臨時反傾銷 經部提因應之道

中國大陸商務部對台灣聚碳酸酯（PC）實施臨時反傾銷措施，經濟部14日表示，國內台化、奇美等大廠已在中國設廠，大陸市場所需可由中國廠提供，但長期來看，業者仍需往歐美、北非等地開拓新市場，工業局也會提供輔導，讓業者做出差異性產品。

經濟部官員表示，大陸去年11月30日公告要展開反傾銷調查，貿易局已協助石化業者應對，提供諮詢與律師費用補助。另外，經濟部指出，因應這樣的改變，在大陸有廠的業者會將賣大陸的部分由大陸廠供貨，以避開反傾銷問題。台廠在大陸的PC產能利用率只有5成，未來拉高產能應可滿足需求，但長期來看還是要發展差異性產品，如車燈材料等，並尋找歐美、北非等新市場。

財政部關務署統計，2021年台灣出口至大陸的聚碳酸酯金額約10.6億美元、重量約32.6公噸，占台灣聚碳酸酯總出口值約7成5；2022年出口至大陸金額約8.3億美元、重量30萬4,072公噸，占台灣聚碳酸酯總出口值78.5％；今年前七月出口大陸聚碳酸酯金額約3.45億美元、重量15萬8,255公噸，占台灣聚碳酸酯總出口值73.5％，顯示大陸為該商品主要出口市場。

目前台灣對他國課徵反傾銷稅案件共十案，其中八案和大陸有關，調查中的兩案涉案國也都是大陸。目前大陸涉及對我反傾銷的產品從特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、鞋靴、毛巾、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板到過氧化苯甲醯都有；另外調查中的則是平面印刷用版材及毛巾。