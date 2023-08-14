砸120億高雄打造IC設計基地

以往想到IC設計，都會聯想到竹科，行政院副院長鄭文燦14日表示，國科會預計推出「晶創台灣計畫」，協助各行各業全產業創新、人才培育與IC設計，首年120億元經費已獲行政院核定，將把高雄打造成全新的IC設計基地。

鄭文燦14日出席「亞灣2.0智慧科技創新園區」時說，總統蔡英文上任後提出「大南方、大發展」計畫，翻轉過去北部高科技、南部重工業的政策，現在高雄已蛻變為南台灣火車頭，也是新南向最重要基地，更是亞洲重要的雙港城市，「看好台灣、投資高雄、連結世界就趁現在」。

鄭文燦指出，大家以往都認為IC設計重鎮應在竹科跟台北，事實上高雄是另外一個IC設計基地，因為國科會已提出晶創計畫，重點在各行各業全產業創新、人才培育與IC設計，並將與國際連結。

他說，該計畫以十年為目標，第一期五年，其中第一年經費核定為120億元，未來每年都會編列相關預算支持，讓高雄成為新的IC設計基地。據了解，120億元將由科發基金與明年度預算支應。此外，十年期計畫為113年到122年。

鄭文燦說，現今很多大企業都願意到高雄投資，未來政府許多計畫也都會在高雄落地。像8月7日揭牌的碳權交易所，還有石化業的大轉型，要把減碳、新的材料科技引進高雄。連結半導體部分，有許多半導體上下游產業也都會落腳高雄。

國科會日前召開跨部會「2035半導體策略規劃會議」，研討未來10年台灣半導體科技與新興產業長程布局。當時已凝聚3大共識，包含總動員培育半導體人才，將台灣打造成全球IC設計創新基地；加速升級半導體基礎研究軟硬體；擴大投入高速運算、高頻通訊與AI等半導體前瞻應用技術。

在半導體人才方面，國科會規劃將台灣打造為全球IC設計創新基地，而人才的養成不僅為半導體產業所用，也將用於驅動其他產業的創新，同時與國際合作培育半導體人才，例如IC設計要擴大台灣在全球半導體領域的影響力，並確保台灣半導體產業未來十年的領先優勢。

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