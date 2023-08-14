口罩令再鬆綁！3大場所仍應配戴

衛福部疾管署今（14）日宣布，明（15）日起，醫院、診所及一般護理之家以外的醫療（事）機構，調整為建議戴口罩場所。

疾管署說明，近期國內新冠肺炎疫情下降，經評估整體情趨勢、病毒變異株情形、機構開檢陽性率及整體防疫量能，自今（2023）年8月15日起，醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構，持續列為應佩戴口罩場所，其餘醫療（事）機構調整為民眾建議佩戴口罩場所。

疾管署說明，在醫院、診所及一般護理之家；老人福利機構如長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構等，仍列為應配戴口罩，飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動則為例外。另醫院教學研究或行政單位辦公處所內是否需佩戴口罩，由醫院自行規定。

疾管署進一步說明，下列特殊情境建議要戴口罩：（一）有發燒或呼吸道症狀。（二）年長者或免疫低下者外出時。（三）人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。（四）與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。（五）出入醫事機構（藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家）及其他醫療機構（捐血中心、病理機構）等高感染風險場所時。

其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩，另上述措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。疾管署強調，口罩規定鬆綁，民眾生活回歸常態仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣；並籲請未接種滿3劑疫苗的民眾，儘速完成接種。

延伸閱讀

平行送審機制將啟動 新藥納健保時間減半

15-30歲每年3次免費心理諮商 8/1上路

健保部分負擔新制上路 調整方案一次看