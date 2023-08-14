除了新竹 高雄也將納入我國IC設計中心

行政院副院長鄭文燦14日在高雄表示，國科會已經擬妥「晶創計劃」，配合南方半導體S廊帶的發展，每年將編列150億元預算，推動我國IC設計中心，未來，除了新竹，高雄也將納入IC設計中心，成為我國發展半導體產業鏈的重鎮。

高市府14日聯手中央部會，舉行「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會，宣佈與經濟部加工處、中油公司、港務公司等國公營事業，分兩期釋出亞灣區內13.19公頃的精華區土地。

行政院副院長鄭文燦致詞時透露，國科會已針對我國發展IC設計產業，擬定「晶創計劃」，由國科會編列90億元預算，國發基金編列60億元預算，總共150億元，未來，每年也都將編列預算，推動我國IC設計發展能量。

鄭文燦表示，「晶創計劃」除了新竹之外，也把高雄納入IC設計中心，他說，由於亞灣2.0版的另一產業發展的「影視內容數位產業」，未來也將落腳高雄，「高雄過去做為重工業的命運，已經翻轉了。

鄭文燦表示，行政院109年通過國家發展計畫，110年核定「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，選定於亞洲新灣區規劃發展5G AIoT新科技，今年6月3日行政院陳建仁院長宣布啟動「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，將原本「亞灣5G AIoT創新園區」5年106.64億元預算，加碼擴增為7年170.39億元。

他說，中央將持續與地方攜手，連同經濟部加工處、中油公司、港務公司等開發夥伴，以公私合力方式釋出亞灣區內13.19公頃的精華區土地，引領亞灣區蛻變、帶動高雄起飛，看好亞灣區未來發展，高雄必能成為引領企業布局全球、邁向國際的最佳舞台。

經濟部次長林全能希望，未來進駐「亞灣2.0版」的企業總部，扮演走向世界，擴大輸出的角色，進而把國際的供應鏈帶進高雄，成為強大的產業聚落。

高雄市長陳其邁表示，高雄過去推動的多功能經貿園區、以及「前店後廠」，在思維上是舊觀念，而且不易成功，高雄從2018年中美貿易戰之後，在全球供應鏈重組的過程中，已經有了成功的發展戰略與策略，那就是從「亞灣1.0版」到「亞灣2.0版」的企業總部旗艦聚落計劃。

他說，未來，如果要在全球產業競爭中，繼續保持世界第一，或是打算成為世界第一的企業，都歡迎前進高雄亞灣，設置企業總部，這也是高雄在最關鍵時機，扮演的重要角色。

高雄市經發局長廖泰翔表示，中央與高市府將以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等四個擴大方向，將5G AIoT的應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業，打造亞洲新灣區成為新世代的企業旗艦中心聚落，將吸引550億元投資、創造4,200個就業機會。