台銀等國營3事業釋千職缺 薪資最高逾10萬

捧鐵飯碗的機會來了！財政部所屬的台銀、土銀及台酒等3大國營事業下半年合計釋出上千職缺，起薪3.4萬起，其中台銀徵求經濟研究分析人員，若獲任用薪資最高逾10萬元，另近年來國銀大舉培育球員，這次台銀、土銀的徵才活動中，也分別徵求男籃與羽球好手。

台酒主管表示，由於退休人員今年就上看500人，所以台酒今年大量徵才，開出565職缺，遠遠超出過去每年釋出的200到300人，為近5年最大規模徵才。這次台酒徵才包含職工與職員，都是屬於正職人員，其中職工學歷要高中以上，起薪為3萬4,000元；職員則需要大學以上的學歷，起薪約3萬8,000元，所需釋出的職缺包含調酒師、銷售人員等。

過去台酒徵才，一直都是相當熱門的國營考試，過去幾年台酒年終也都有4.4個月左右，整體薪資待遇在國營事業中屬於中上，每年吸引上萬人報考，競爭相當激烈。

台銀今年第2次徵才，釋出正取182名職缺，其中最受矚目的是，因應國際經濟情勢多變，這次徵求3名經濟研究分析人員，起薪在6萬6,700元到10萬700元，如試用期滿、正式派用，薪資可調升至6萬8,700元到10萬4,000元間，十分吸睛。值得注意的是，這次台銀也招考男子籃球隊球員1名，起薪3,8200元，試用期滿正式派用敘薪達3萬9,300元。

土銀8月中旬起大舉徵求256名一般金融人員，起薪3萬8,230元，另也正進行專業人員招募，正取75人，其中土銀開出衍生性金融商品交易員1名，起薪約7萬5,152元，同樣以高薪吸睛。在特殊職位中，培育出的王齊麟、李洋以「麟洋配」男子雙打，在多項國際大賽大放異彩的土銀，這次羽球員也是徵才項目，要徵求2名好手，起薪約3萬8,230元。

根據財政部公布的《2022年度性別統計年報》顯示，財政部旗下事業機構員工，以中國輸出入銀行的平均基本薪資7萬6,729元，傲視其他國營事業；以每月基本薪資中位數來說，則由台銀人壽以6萬9,621元拔得頭籌。

人資專家楊宗斌表示，確實年輕人為工作穩定，選擇報考國營事業。但進入國營事業須筆試、面試通過，不一定是職涯首選，就其觀察，年輕人選工作重視的仍是薪資待遇、興趣及能否達到生活平衡。

（中國時報 吳靜君）