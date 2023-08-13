跳島發威 明年郵輪掛靠港爆發

郵輪產業大爆發，據統計，去年僅20艘次郵輪靠泊台灣，今年暴增到329艘次，成長逾15倍，明年更將衝到495艘次，且出現6年來首次掛靠港數量超過母港的現象，主因是禁航令解除後，亞洲島鏈航線發威，搭配雙母港策略，預計將有大量外籍旅客跳島觀光。

為增加國外郵輪來台的誘因，港務公司除了在疫情期間，加強碼頭等基礎設施整建，以加強通關速度及改善旅客服務軟體外，疫後也推動碼頭碇泊費全免、旅客服務費一率7折，及達目標航次後旅客服務費將全面免收等優惠措施，吸引國際郵輪靠港消費。

另外，港務公司也積極向大型郵輪招手，包括交通部航港局與日本、韓國、菲律賓等國共組的亞洲跳島郵輪聯盟（AACA），已在上半年簽署合作意向書，預計明（2024）年3月陸續靠泊。

航港局也表示，依據港務公司預報資料，奇寶郵輪旗下奇寶旅行者郵輪及奧德薩號郵輪，均預計於2024年展開串聯台灣、韓國、日本、菲律賓等亞洲島鏈的郵輪航線，且兩艘郵輪預計明年3月都會靠泊基隆港、澎湖馬公及高雄港，可望挹注豐沛的觀光收入，郵輪產業復甦跡象明顯。

台灣港務公司統計，郵輪產業在2022年時跌到2019年以來的最低點，全年僅20艘次靠泊，不過2023年開始出現復甦，預估今年會恢復49％，其中母港有168艘次、掛靠港161艘次。比較特別的是，今年以來郵輪掛靠港數回溫的速度，超過母港數。

不僅如此，2024年郵輪靠泊將恢復到73.8％，其中包含母港220艘次、掛靠港275艘次，這也是6年來首次出現掛靠港數量超過母港的現象，顯示跳島靠泊及相關優惠措施都有一定的成效。

由於港務公司今年原訂沒有作為母港的郵輪靠泊，但母港經濟效益是掛靠港的逾十倍，加上適逢禁航令解除，港務公司近期也主動出擊，拜會嘉年華集團、挪威郵輪及荷美集團等國際郵輪高階主管，還赴韓參加濟洲郵輪論壇。

為此，港務公司爭取到名勝世界壹號郵輪，以高雄－香港雙母港航線營運長達半年，並促成亞洲最大的地中海榮耀號規劃明（2024）年基隆－沖繩雙母港航線，兩者均有望吸引5成以上外籍旅客。此外，挪威郵輪也首次安排旗下挪威奮進號，明年6～9月於基隆港母港營運，預計將吸引更多旅客來台觀光。