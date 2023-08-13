H1三角貿易重摔 衝擊台GDP恐保不了二

主計總處近期估計，受全球景氣下滑，終端需求疲弱影響，我國今年上半年三角貿易淨收入雖仍逾百億美元，卻較去年同期實質下跌一成，全年估剩200餘億美元，連兩年全年逾300億美元的榮景將畫下休止符。由於三角貿易對經濟成長率（GDP）貢獻不小，淨收入重摔將衝擊今年GDP的表現。

主計總處18日將修正經濟預測，第二季GDP表現不如預期，加上下半年不確定性仍高，主計總處預估將下修今年的GDP預測值，由保二變保一，其中，三角貿易表現就是主要關鍵原因之一。

主計總處官員表示，三角貿易是指「國內接單、海外生產」所獲得的收入，扣掉相關支出即是「三角貿易淨收入」、或稱為「三角貿易毛利」。2000年前後，隨著海外投資、對大陸投資連年擴充生產線，海外生產比同步提高，三角貿易規模也快速擴大，對經濟成長有不小的提升作用。

以2003～2008年而言，三角貿易淨收入對台灣全年經濟成長的貢獻率皆在0.3～0.9個百分點，過去三年也在0.1～0.6個百分點，對於台灣經濟成長能保二、保三，甚至保六，極為關鍵。

根據主計總處的估計，三角貿易淨收入於2005年升破100億美元，2014年升逾200億美元，2021、2022年皆超過300億美元，對經濟成長分別帶來0.6個百分點、0.1個百分點的貢獻，2021年我國經濟成長6.5％，若沒有三角貿易的話，經濟成長率將達不到6％。

主計總處官員表示，今年以來，受到全球景氣低迷，貿易衰退影響，不只海關出口衰退，海外生產規模也下滑，因此三角貿易淨收入也同步走弱，上半年估計約120億美元，實質年增率-10％，相較於過去三年對GDP的正貢獻，今年將是近四年來首度的負貢獻。

三角貿易的下滑是否來自景氣因素？還是供應鏈移轉？多位主計總處官員皆表示，是景氣低迷、貿易衰退所致，供應鏈移轉的效應是有一些，但沒那麼大，因此今年三角貿易淨收入雖低於300億美元，惟日後國際景氣復甦，則三角貿易的規模將會再擴大。

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