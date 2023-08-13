中秋禮金飛了！這縣市不發錢改發酒

大選在即，中央與各地方政府爭相撒幣、狂刷政策存在感，金門縣政府反其道而行，不發現金，改送酒品；「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲慰助金」自2015年2月13日實施，3節各12,000元，然有鑑於縣庫資金短缺，今年中秋節起，決採發放以10年酒基調配的金門高粱酒「感恩釀」。

金門縣政府表示，本節次是首次改發酒品，為使鄉親感受便利，發放方式原則上比照鄉親較熟悉家戶三節配售酒方式辦理；申請資格為「設籍本縣，年滿55歲至64歲，且於戰地政務終止前（81年11月7日）設籍累積滿10年」；本節次符合的年齡資格係民國47年9月30日以後出生及民國57年9月29日以前出生者。金門縣政政府提醒，前經申領慰助金並符合本節次資格者，不須再重覆申請。

凡符合資格且首次申請者，請於即日起至8月18日止，到戶籍地鄉鎮公所申請。逾期未申請者，補申請時間為8月21日至9月28日。到公所申請時，請備齊申請書、身分證正反面影本及個人帳戶存影本（以土銀、郵局為限）；委託他人辦理者，需填妥委託書；如採郵寄者，請以雙掛號逕寄戶籍地鄉鎮公所，信封上請註明「申請金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助」。

此次秋節慰助酒品發放採二階段方式辦理：

1、第一階段：9月1日（五）、9月2日（六）至村里領提酒單，代領部分，比照配售酒規定辦理；各村里長亦可決定是否需填寫切結書，9月1日～11月30日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品。

2、第二階段：補申請者（含逾期未領提酒單者）請於10月18日～10月20日至戶籍地鄉鎮公所領提酒單，10月18日～11月30日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品，該公司營業時間為週一至週五，早上08:00～11:30、下午13:30～16:30，國定假日、例假日無營業，逾期不再受理本節次發放。

※飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

（旺得富理財網 黃順德）

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