8/13前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/14（一）
|星展銀行（台灣）整併完成記者會
中華工程雲宇宙AI園區上樑典禮
高雄亞灣2.0智慧科技創新園區聯合招商說明會
捷運萬大─中和─樹林線第一期中正紀念堂站及廈安站土地開發案招商說明會
福斯認證中古車汐止服務中心開幕
|8/15（二）
|關務署記者會
銀行辦理人民幣業務概況
亞果安平遊艇城第三期安平港悅椿度假酒店動土
中華eMOVING EZ-R上市
|8/16（三）
|勞動部公布最新無薪假統計
信託業推動信託2.0計畫評鑑第2期頒獎典禮暨研討會
|8/17（四）
|國庫署記者會
全家下半年營運展店策略
台中市不動產開發公會舉辦「台中房地產市場趨勢與展望」座談
|8/18（五）
|主計總處公布GDP預測
富住通商用不動產市場研究發表
國際財經焦點
|8/14（一）
|印度7月CPI
|8/15（二）
|美國7月進出口價格指數、8月帝國州製造業調查、8月NAHB房市指數、7月零售額
加拿7月CPI
歐元區與德國8月ZEW經濟信心指數
日本第二季GDP初值、6月零售額與工業生產修正值
英國7月失業率
澳洲央行公布決策會議記錄
|8/16（三）
|美國7月建築許可、新屋開工、工業生產、Fed公布決策會議記錄
歐元區6月工業生產、第二季GDP
英國7月PPI與CPI、6月房市指數
紐西蘭央行利率決策
|8/17（四）
|美國上周初領失業救濟人數、8月費城Fed製造業指數
日本6月機械訂單、7月國際貿易
新加坡7月非石油出口
澳洲7月就業報告
|8/18（五）
|歐元區7月CPI
日本7月CPI
英國7月零售額、8月Gfk消費者信心指數
陸港澳焦點
|8/15（二）
| 7月規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、房地產開發投資、社會消費品零售總額、失業率
港股京東、騰訊音樂公布上半年財報
「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」正式上路
|8/16（三）
| 7月Swift人民幣在全球支付占比
港股騰訊、港交所、京東物流、京東健康、壹賬通公布上半年財報
2023世界機器人博覽會於北京舉辦，至22日
2023中國數位經濟創新發展大會在廣東汕頭舉辦，至18日
|8/17（四）
|港股聯想集團公布上半年財報
香港5月～7月失業及就業不足統計
2023（中國）亞歐商品貿易博覽會在烏魯木齊舉辦，至21日
|8/18（五）
|恒生指數公司公布第二季指數檢討結果，成份股變動將於9月4日生效
港股小鵬汽車、龍湖集團公布上半年財報
2023中國算力大會在寧夏銀川舉辦，至19日
台股一周焦點
|8/14（一）
|除權息
|瓦城、沛亨、聚和、一元素
|8/14（一）
|法說會
|神基、華夏、中鼎、鴻海
|8/15（二）
|除權息
|智擎、永記、捷流閥業、富邦媒、至上等
|8/15（二）
|法說會
|全坤建、東元、網家
|8/16（三）
|除權息
|光寶科、碩天、盛群、晶采等
|8/16（三）
|法說會
|M31、樺漢、晶技、立康、叡揚、安碁資訊
|8/17（四）
|除權息
|大立光、華南金、是方、立隆電、上洋、合勤控等
|8/17（四）
|法說會
|迎廣、永豐金、合勤控、廣閎科
|8/18（五）
|除權息
|精華、總太、立敦等
|8/18（五）
|法說會
|台聚、臺鹽、群翊、凱崴、信昌電
前瞻一周