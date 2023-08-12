經部擬向民眾購碳權 換電動機車補貼4千

民眾將老舊機車汰換成電動機車可獲碳權，經濟部規劃以每輛新台幣4000元收購減碳和空污效益，作為產業園區開發所需的抵減量，初估需1萬輛，鎖定雲嘉南、高屏等地民眾申請，最快年底於環保署媒合平台開放申請。

若加計工業局既有電動機車購買補助、環保署汰換補貼以及地方政府加碼部分，車籍在雲林地區的民眾最高可獲得2萬3300元補貼，堪稱優惠最大。

因應台商回流用地需求，經濟部工業局規劃「只租不售」的產業園區，目前嘉義縣中埔、水上、台南市新市、高雄市北高雄等4處已通過環評，開發工程持續進行，預估2025年底完工啟用，未來基本金屬、電子業等廠商陸續進駐。

根據環保署計算規定，民眾汰換1輛舊機車、新購電動機車將可達到2.3噸溫室氣體減量，形成所謂的「碳權」，因汰換燃油機車也具備空污減量效益。

為抵減園區開發所產生的溫室氣體和空氣污染排放量，工業局表示，將配合環保署的「車輛汰舊換新抵換媒合平台」，對於每輛電動機車的溫室氣體和空氣污染減量效益各提供各2000元補助，合計4000元，收購資訊最快年底在平台上線，初估須購買1萬台，滿足園區開發的抵減量，收購額滿為止。

也就是說，民眾若選擇將汰換舊車的減碳和空污效益，透過媒合平台賣給工業局，可獲得4000元，再搭配環保署既有的回收獎勵金300元，等於可以領到4300元。

至於收購資格，工業局說明，因車籍和開發單位須在同個空品區才具空污減量效益，現有開發中的產業園區位於嘉義、台南與高雄等地，因此這項措施僅適用雲林、嘉義、台南、高雄和屏東的居住民眾，細節仍在規劃中。

工業局表示，將請車行業者協助消費者申請辦理，另外還可以結合工業局現行的電動機車推廣計畫，以及各縣市政府環保局的加碼補助。

目前工業局電動機車補助，針對重型及輕型等級每輛補助7000元，環保署提供淘汰老舊機車補助2000元，另有地方政府自行補助款，各地補助金額不一。

若以車籍在雲林的民眾汰舊換新最高可領1萬元，加上工業局購買碳權、補貼電動機車以及環保署汰換老舊機車，合計雲林民眾補助金額高達2萬3300元。

依規定，產業園區的溫室氣體排放量增量抵換比率每年至少10%，連續執行至少10年。工業局表示，未來可能也須持續收購舊車汰換的減碳效益，補助經費將以園區廠商租金回收，預估購買的高峰期落在明年上半年，呼籲換車民眾把握機會申請。

（中央社記者劉千綾台北12日電）

（編輯：潘羿菁）1120812